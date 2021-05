Ciclovia di San Vicinio stesso cammino, nuova emozione

FORLÌ-CESENA – Il tradizionale Cammino di San Vicinio lungo circa 300 km -nato durante le celebrazioni del Millenario della Cattedrale di Sarsina nel 2009, unico in Italia per la sua peculiare forma circolare- si arricchisce dell’omonima ciclovia che permette di attraversare gli stessi luoghi raggiunti a piedi, pedalando in sella alla bicicletta.

Il percorso ciclabile -lungo circa 325 km con 8.000 metri di dislivello, completamente tabellato e fruibile in totale sicurezza- è percorribile con MTB e GRAVEL e si sviluppa su piste forestali, strade sterrate ed asfaltate a bassa percorrenza. La Ciclovia di San Vicinio si potrà percorrere in più giorni a seconda della preparazione e dell’allenamento personale, soggiornando in deliziosi agriturismi, B&B, residence e foresterie con l’accoglienza familiare che si riserva ad ogni ospite di riguardo.

Il percorso parte da Sarsina, raggiunge Bagno di Romagna, attraversa il Parco delle Foreste Casentinesi e, dopo uno sconfinamento in Toscana tra Camaldoli e La Verna, ritorna in Romagna nel comune di Verghereto per poi raggiungere la pianura del cesenate attraversando le dolci colline dell’alto Rubicone e fare ritorno nella città plautina di Sarsina.

I borghi caratteristici ed autentici lungo il percorso condurranno i cicloamatori ad apprezzare le eccellenze culinarie ed il piacere di immergersi nel verde silenzio della natura incontaminata.

L’Associazione Il Cammino di San Vicinio, per sostenere il progetto della ciclovia -che si propone di essere un volano turistico per i territori attraversati- ha messo in campo una serie di azioni propedeutiche: