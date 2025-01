Chi e’ io? uno spettacolo con Francesco Pannofino il 16 gennaio a Crevalcore

CREVALCORE (BO) – Giovedì 16 gennaio 2015 alle 21.00 all’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (viale Caduti di Via Fani, 300) si apre TTTXTE-CREVALCORE 2025, la stagione teatrale del Comune di Crevalcore con la direzione artistica di Alex Carpani.

Come per le scorse edizioni della stagione teatrale, anche in questa sul palco si alternano nomi tra i più prestigiosi e interessanti della scena teatrale, cinematografica e musicale italiana: FRANCESCO PANNOFINO, WALTER VELTRONI & Angelo Gabriele Rossi, ELIO GERMANO & Teho Teardo, Monica Guerritore & Giovanni Nuti, CRISTIANO GODANO (Marlene Kuntz) & Telmo Pievani, CARLO LUCARELLI insieme a Elena Pau e Alessandro Nidi (pianoforte).

Giovedì 16 il sipario si apre su Chi e’ io?, uno spettacolo divertente e a tratti metafisico, scritto e diretto da Angelo Longoni con protagonista Francesco Pannofino e con Eleonora Ivone, Emanuela Rossi e Andrea Pannofino. Chi e’ io? è soprattutto un’indagine sulla psiche e sull’anima con i ritmi di una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa, che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario. Lo spettacolo esplora la contrapposizione tra l’illusorio mondo della televisione e la cruda realtà della vita, ripercorrendo la ricerca dell’identità umana e del suo significato nelle esperienze quotidiane.