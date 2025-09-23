Centro Ricerche ENEA Brasimone, venerdì 26 settembre porte aperte in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Un viaggio nel cuore della ricerca con visite guidate nei laboratori dove newcleo sviluppa tecnologie avanzate per i reattori nucleari di IV generazione

BOLOGNA – Venerdì 26 settembre, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, il Centro Ricerche ENEA Brasimone (Bologna) apre le proprie porte al pubblico per promuovere il dialogo tra scienza e società e valorizzare il ruolo della ricerca nel progresso tecnologico e ambientale.

L’evento prevede al mattino l’Open Day Scuola “ENEA e newcleo sui banchi di scuola”, appuntamento che coinvolgerà le classi IV e V di licei scientifici e istituti tecnici. Oltre 100 studenti e studentesse saranno guidati da giovani ricercatori di ENEA e newcleo in un tour delle aree sperimentali del Centro, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM e ai temi energetici.

Inoltre, dalle 15 alle 18 il Centro ospiterà l’evento aperto al pubblico “ENEA e newcleo: viaggio nel cuore della ricerca”. I partecipanti (età consigliata dai 13 anni in su) saranno accompagnati in un percorso attraverso le infrastrutture e i laboratori di eccellenza del Centro, dove si sviluppano tecnologie avanzate per i reattori nucleari di IV generazione e per la fusione nucleare.

L’iniziativa è parte del progetto NET, co-finanziato dall’Unione Europea, e promossa in collaborazione con Scienza Insieme e con il supporto della Città metropolitana di Bologna.

Prenotazioni fino a esaurimento dei posti: https://www.eventbrite.it/e/c-r-enea-brasimone-enea-e-newcleo-raccontano-la-ricerca-nucleare-tickets-1604495672749?aff=oddtdtcreator

Programma dettagliato e ulteriori informazioni: https://www.eventi.enea.it/images/Notte_della_ricerca_2025/Brasimone_V.9_9.pdf