Cattolica presente ad Ardesio DiVino il 5 e 6 agosto

CATTOLICA (RN) – Prosegue, dopo le iniziative di questa primavera con la rustida ad alta quota organizzata con Le Spiagge di Cattolica e la degustazione di prodotti tipici della Val Seriana e Val di Scalve al Wein Tour, la collaborazione con il comune bergamasco di Ardesio, durante la manifestazione Ardesio DiVino, giunta alla 19esima edizione, che si terrà il 5 e 6 agosto, verranno infatti distribuite circa 2000 tovagliette con immagini ed informazioni di Cattolica pagate dal consorzio di chioschisti Le Sirene. Durante la due giorni, che vede ogni anno la presenza di un importante numero di visitatori, verrà distribuito anche del materiale promozionale di Cattolica.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, – commenta il Vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – in collaborazione con il consorzio Le Sirene, che ringraziamo, abbiamo deciso di ripetere la realizzazione di oltre 2.000 tovagliette con la promozione della nostra città che verranno distribuite durante la manifestazione Ardesio DiVino che ogni anno vede la presenza di migliaia di visitatori. Sempre durante la manifestazione verrà distribuito del materiale informativo della città, del nostro territorio legato al progetto la Valle delle Vacanze e del Acquario.

Nell’ultimo anno con la città di Ardesio ed in generale con la Val Seriana e Val di Scalve abbiamo stretto ulteriormente i rapporti istituzionali, anche perché i dati a nostra disposizione dicono che tanti turisti vengono in vacanza a Cattolica dalla Lombardia ed in particolare modo da quei territori. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Ardesio per questa possibilità, un’azione che si va ad inserirsi in un progetto più articolato”.