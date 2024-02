Carnevale Estense: al via la seconda edizione con le maschere e i cibi prelibati della tradizione

Sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 nelle piazze attorno al Castello Estense

FERRARA – Presentata il 15 febbraio alla stampa nella sala dell’Arengo della residenza Municipale la seconda edizione del “Carnevale Estense” organizzato a cura dell’Assessorato alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara e della Pro Loco Ferrara.

Il Carnevale Estense con sfilata delle Maschere Italiane, andrà in scena nella splendida cornice di Piazza Savonarola, Piazza Castello, Largo Castello a partire dalle ore 9.30 del sabato 17 febbraio.

Nell’introdurre la presentazione l’assessore Angela Travagli oltre a ringraziare Pro loco Ferrara e tutte le realtà che hanno contribuito all’organizzazione di questa ricca due giorni di eventi, ha sottolineato come “questa manifestazione rappresenti il risultato concreto di un modello virtuoso. Ferrara è riuscita a portare nel ‘Centro delle Città’ il lavoro di testimonianza e promozione delle tradizioni storiche genuine del territorio, delle frazioni, dei borghi fatto dalle varie pro loco e realtà associative di periferia. Un sistema a rete che si allarga e coinvolge costantemente anche ad altri soggetti sociali e istituzioni. Sabato e domenica non sfileranno delle maschere ma la storia delle maschere locali, regionali, nazionali offrendo a questa gioiosa ricorrenza odierna storie, narrazioni e sentimenti antichi.”

Una straordinaria sfilata in costume e festa di maschere italiane, teatro dei burattini, giochi, battaglie di coriandoli, alle quali siete tutti invitati a partecipare per rivivere il tradizionale, carnevalesco rovesciamento delle regole e dell’ordine sociale, circondati da un vero e proprio trionfo di vini, birra, liquori e leccornie, carni e dolci della migliore tradizione padana ed italiana, gioia per gli occhi ed il palato in attesa della Quaresima.

Un grande evento finalizzato a preservare e promuovere la cultura materiale ed immateriale delle nostre tradizioni ed a valorizzare l’operato delle Pro Loco delle Terre Estensi attraverso la dimostrazione (cooking show) e la somministrazione di prodotti gastronomici tipici, realizzato in collaborazione con: Comune di Ferrara, Unione Pro Loco Emilia Romagna, Centro Nazionale di Coordinamento Maschere Italiane, Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto, Associazione Este Medioevale, Contrada Rione San Paolo, Associazione Palio Portuense Gruppo Danze storiche Calcagnini d’Este, Teatrino dell’Es, Feshion Eventi, Foto Club Ferrara, CNA, IAL Emilia Romagna sede di Ferrara e Liceo Carducci di Ferrara.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa svoltasi in residenza municipale giovedì 15 febbraio 2024 alla presenza di Angela Travagli, assessore alle Attività Produttive Fiere e Mercati del Comune di Ferrara, Monica Negrini e Alessandro Gulinati, Pro Loco Ferrara, Marco Nonato, cultore della materia, membro del Centro Studi Territoriali della Accademia Italiana della Cucina, i componenti della Commissione Comunale DECO, Davide Bergonzini e Lorenzo Schiavina, IAL Emilia-Romagna, rappresentanti dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, degli operatori coinvolti e delle associazioni di categoria.

APERTURA DEL CARNEVALE ESTENSE

Sabato 17 Febbraio alle ore 11.30 Piazza Castello – Infopoint Pro Loco Ferrara

Inaugurazione e taglio del nastro alla presenza delle autorità, delle maschere italiane, delle danze storiche e dei tanti ospiti.

FIERA DELLE ECCELLENZE e DELLE SPECIALITÀ DEL CARNEVALE

Sabato 17 e domenica 18 febbraio dalle ore 9.30 alle 19.30

Più di 80 aziende agricole, Pro Loco, pasticcerie, laboratori artigianali e piccoli produttori, propongono materie prime eccellenti ed elaborati prodotti della tradizione, che saranno a disposizione del pubblico per l’acquisto, l’assaggio ed il consumo sul posto in allegre tavolate allestite nelle piazze intorno al Castello Estense.

Passeggiando fra i vari stand, si potranno gustare una grande scelta di prodotti tipici di alta qualità come i ciccioli e il cinghiale con la polenta della Pro Loco di San Carlo, i cappelletti ferraresi e i passatelli al tartufo della Pro Loco di Diamantina, l’erbazzone reggiano, il gnocco fritto e le chizze della Pro Loco di Cà del Bosco (RE), i pinzini farciti della Pro Loco di Sant’Agostino, gli spaghetti alle vongole della Pro Loco di Goro, bigoli al ragù d’anatra e somarino con la polenta della Pro Loco di Canaro, le sfiziose piadine alla zucca della Pro Loco di Serravalle, le alici marinate e l’Amaro del Delta Antico da Comacchio, le crescentine, i burlenghi della Confraternita del Borlengo di Serra Mazzoni, il Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, l’aceto balsamico, le birre artigianali, i vini autoctoni e biologici delle Terre Estensi e numerose varietà di salumi e formaggi da Emilia, Umbria, Piemonte e Lombardia con le rinomate mostarde. E ancora tantissime specialità della Puglia come bombette, cacio cavallo “impiccato”, burrata, olio, pucce, pittule, pasticciotti leccesi; della Sicilia arancini, pasta e biscotti di mandorle, cannoli, cassatine, cioccolata di Modica, crema e pesto di pistacchio; dalla Liguria focaccia, pesto e finger food di mare e verdure.

Non mancheranno i prodotti a marchio DeCo Ferrara come il pane ferrarese e i mandurlin dal pont del Forno Partigiani di Pontelagoscuro e dalle loro sapienti mani anche il pasticcio ferrarese. E ancora la torta di tagliatelle e la tenerina ferrarese, le frittelle di mele e di riso della Pro Loco di Santa Bianca, le farine e i biscotti di grani antichi, infinite varietà di confetture e mieli biologici, erbe aromatiche di tutte le specie, funghi e tartufi, prodotti del bosco. Vin brûlé e cioccolata calda, bombardino, infusi, tisane, frittelle di crema e di castagne, crostoli, zeppole, tortelli, crepes, liquerizie, caramelle, croccanti, zucchero filato e ogni dolce prelibatezza di Carnevale…. e molto altro ancora!

– DEGUSTAZIONE ITINERANTE

Sabato 17 Febbraio alle ore 18.00 Monica Negrini curatrice della Fiera e Alessandro Gulinati guida turistica e buongustaio vi accompagneranno in un itinerario degustazione attraverso Piazza Savonarola, Piazza e Largo Castello per un Apericena alla scoperta delle più golose prelibatezze del mercato, piatti tipici, leccornie di Carnevale, vini e liquori di qualità.

Iscrizione appuntamento e partenza presso l’Infopoint Pro Loco

in Piazza Castello (Chiesa di San Giuliano) o Whatsapp 3406494998 Euro 12 a persona.

LE OFFICINE DEL GUSTO

Il giovedì grasso è stato inventato il Burlengo!

Sabato 17 e domenica 18 febbraio ore 18.00 presentazione e degustazione

presso lo stand della Confraternita del Burlengo in Largo Castello.

Del maiale non si butta via niente!

presso lo stand della Pro Loco di San Carlo in Largo Castello.

Un antico modo di dire che invita a conoscere e degustare la produzione dei ciccioli e della coppa di testa con i cui residui si realizza la mariconda (brodo di fagioli, polenta di mais, grasso di maiale) ed infine le fritTelle di mariconda.

Con la partecipazione straordinaria delle arzdore e i norcini, maestri artigiani, della Pro Loco di San Carlo, che per tutte le due giornate tramanderanno a tutti noi questo antico rito alimentare con il loro sapiente lavoro.

Sua Maestà: Il Pasticcio di maccheroni alla Ferrarese

Domenica 18 Febbraio ore 11.00 Sala Estense – Piazza del Municipio 14

Presentazione della tipicità estense di Carnevale

> Sua Maestà: Il Pasticcio di maccheroni alla Ferrarese

Intervengono: Angela Travagli – Assessore Lavoro Attività Produttive e Fiere e Mercati del Comune di Ferrara

Monica Negrini – Vicepresidente Pro Loco Ferrara

Marco Nonato – Cultore della materia membro del Centro Studi Territoriali

della Accademia Italiana della Cucina.

Alessandro Gulinati – Gastronauta Pro Loco Ferrara

Emanuele Partigiani – Pasticcere Az. F.lli Partigiani

Degustazione a cura IAL Emilia Romagna – Sede di Ferrara

– SPETTACOLI

> Sabato 17 Febbraio

ore 15.00 Grande Corteo in Maschera

Partenza dalla Corte del Castello Estense,

Aperto dalla maschera estense Lasagnin Mezacervela da Milzana e da Sandrone e la Famiglia Pavironica. Con la partecipazione straordinaria delle Maschere allegoriche, storiche, famose e meno famose del Centro Nazionale Coordinamento Maschere Italiane,

ore 16.00 Sproloquio delle Maschere

dall’Arengo della Cortevecchia Estense in Piazza della Cattedrale

Al termine della sfilata Spettacoli di Danze Storiche

a cura del Gruppo Danze storiche Calcagnini d’Este

> Domenica 18 Febbraio

Ore 16.30 Sfilata dei Bambini

partenza dal Carnival Baby Park in Piazza Savonarola e arrivo in Piazza Municipio presso Sala

Estense.

Ore 17.00 Sala Estense – Piazza del Municipio 14

Il Teatrino dell’Es presenta Viva Viva i Burattini!

Varietà comico musicale di Teatro Animazione sulla Commedia dell’Arte e il Carnevale.

Testo, Regia, Burattini e Marionette di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini

Ingresso libero

– CARNIVAL BABY PARK a cura di Feshion Eventi e Liceo Carducci

Sabato 17 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 in Piazza Savonarola.

Domenica 18 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 in Piazza Savonarola.



L’area Giochi Antichi raccoglie una dozzina di giochi “di una volta” realizzati artigianalmente, in legno. Un’attività in grado di unire più generazioni, facendo divertire i bimbi di “una volta” e tutti i piccolini di oggi, che possono giocare e ricordando le tradizioni dei nostri nonni

Big Mattoncino è un’area ludico ricreativa con finalità didattiche in grado di stimolare la psicomotricità e la creatività dei piccoli attraverso l’uso di maxi mattoni colorati!

Truccabimbi a Vostra disposizione per trasformare i vostri piccoli nei loro personaggi preferiti.

– APERICARNIVAL

Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio dalle ore 17.00

In Piazza e Largo Castello (Chiesa di San Giuliano)

– VISITE GUIDATE

Un fitto programma di visite guidate accompagna il Carnevale:

Itinerari a cura di Alessandro Gulinati – Prenotazione obbligatoria: Tel. e Whatsapp 340-6494998

> Giovedì 15 Febbraio – Ore 15.15

Miracoli!

Itinerario nei Monasteri Estensi alla ricerca dei luoghi dei Miracoli della Beata Beatrice II d’Este, di Santa Caterina Vegri e del Prodigioso Sangue nella Basilica di Santa Maria in Vado. Appuntamento alle ore 15.15 presso l’ingresso del Monastero di Sant’Antonio in Polesine in vicolo Gambone (traversa di via XX Settembre).

> Venerdì 16 febbraio – Ore 16.30

Rinascimento Privato con effetti speciali

Visita guidata alla Casa di Giovanni Romei in cerca delle personalità di Polissena d’Este, Caterina Vegri, Lucrezia Borgia e Renata di Francia. Appuntamento alle ore 16.30 presso l’ingresso del Museo di Casa Romei in via Savonarola. Ingresso euro 5. minori anni 18 gratis.

> Domenica 18 febbraio – Ore 15.00

La Corte ed il Castello Estense

Visita Guidata al Castello e alla Corte Ducale Estense. Ingresso ridotto Euro 9. Minori anni 18 Euro 5, minori anni 11 gratis. Appuntamento alle ore 15.00 presso l’Infopoint Pro Loco Ferrara in Piazza Castello (Chiesa di San Giuliano).