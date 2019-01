Carlo & Giorgio il 1° febbraio a Copparo (FE) con “Temporary Show”

Dopo il successo dello scorso anno con lo spettacolo “I migliori danni della nostra vita” il duo comico veneto torna venerdì alle ore 21.00 con l’ultimo lavoro

COPPARO (FE) – Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno con “I migliori danni della nsotra vita”, a grande richiesta il duo comico veneto Carlo & Giorgio torna al Teatro Comunale De Micheli di Copparo (FE) venerdì 1 febbraio (ore 21.00) per presentare il loro ultimo spettacolo, Temporary Show, che verrà portato tour in varie città d’Italia tra cui Milano (Teatro Nuovo).

Con Temporary Show (Lo spettacolo più breve del mondo), Carlo & Giorgio approfondiscono il loro impegno artistico e la loro capacità di osservare gli umori del quotidiano, in una chiave sempre più proiettata sugli aspetti, talora grotteschi, della vita di tutti noi.

I due autori ed attori veneziani sono, oggi più che mai, una delle realtà più significative del teatro veneto, e si stanno affermando sui palcoscenici italiani.

Campione di incassi nel Nordest, Temporary Show ha riscosso ampio successo in teatri prestigiosi tra Bologna, Ferrara, Venezia (Teatro Goldoni – 5 repliche), Vicenza, Verona, Padova, Treviso, Friuli-Venezia Giulia. Il 23 gennaio sarà al Teatro Nuovo di Milano e poi in altre città italiane.

Lo spettacolo si muove tra vizi e virtù, situazioni esemplari del quotidiano in cui ognuno di noi si può riconoscere; una sliding door esistenziale che cambia di continuo lasciando aperta ogni interpretazione ai fatti della vita.

Temporary Show è un’esplosione di divertimento che sintetizza il tipo di scrittura teatrale di Carlo & Giorgio, fondata su un linguaggio comico che diverte senza mai essere volgare.

Attraverso un costante lavoro di ricerca e perfezionamento, hanno costruito un target di comicità elevata. Sono conosciuti per il perfetto equilibrio tra immediatezza ed efficacia del dialogo comico e tempi scenici, per la loro capacità di occupare lo spazio facendo sentire il pubblico parte integrante dello show.

Carlo & Giorgio

TEMPORARY SHOW (LO SPETTACOLO PIÙ BREVE DEL MONDO)

di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto

regia Paul Kargγokris

scenografia e regia luci Paolo Lunetta

“Uno show in linea con i nostri ritmi, perché, si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi potersi concedere un’intera serata a teatro. Sì perché oggi tutto è temporary, provvisorio, sfuggente: l’arte moderna dura lo spazio di una mostra, i cinema proiettano film di cui spesso non ricordi più nemmeno il titolo, a teatro si va in scena ogni sera per poi smontare tutto e spostarsi veloci in una nuova piazza. Anche la moda vive in un respiro, i temporary shop sono ormai la nuova tendenza consumistica. Siamo così alle prese con la frenesia e il senso di “provvisorietà” che ci sentiamo temporary perfino noi stessi, in crisi di identità e in cambiamento costante ogni giorno, al punto da chiederci: ma quello di un’ora fa ero sempre io?. E quindi, proprio per venire incontro alle esigenze del pubblico, ecco Temporary Show: per chi va di fretta e non ha tempo da perdere, un’esperienza ai confini della brevità” (Carlo & Giorgio).

“Un’opera, quella di Carlo & Giorgio, ‘trasettica’, in quanto non più luogo ideale, perfettamente in sé raccolto e concluso, per mettervi a dimora immagini decantate attraverso il calcolo e il pensiero, la regola e la ‘misura’, bensì un campo indeterminato, turbato, ‘sregolato’, di un fluire diretto dell’emozione sulla scena stessa che, in tal modo, sfugge alle convenzioni spaziali e temporali, e si determina nella flagranza, affettiva, gestuale e tattile, di un atto creativo che non conosce il rigore dell’attesa e che esclude la contemplazione estatica evocata dal distacco tra l’essere e l’agire, in cui la piccola realtà della nostra vita posa consolata e come recinta di difese”.

(Paul Kargyokris)

CARLO & GIORGIO – Note biografiche

Cugini, di Murano, l’isola veneziana del vetro artistico, Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto l’arte ce l’hanno nel DNA: dopo aver esordito nel 1995 a Venezia, in breve tempo acquisiscono grande popolarità in tutto il Veneto grazie alla freschezza del loro stile, improntato a una attenta analisi dei costumi tradotta in una galleria di esilaranti personaggi nati dalla loro vivacità di autori. Da subito costruiscono gag comiche originali che li portano a lavorare con Lino Toffolo.

Nascono in questo periodo una serie di spettacoli, scritti e interpretati dalla coppia, che consolidano i ritmi della loro comicità, la presenza scenica, la capacità d’improvvisazione e la complicità con il pubblico. A ogni spettacolo il riconoscimento sono le lunghe code al botteghino. Il Carlo & Giorgio Sciò, trasmissione interamente scritta e interpretata dai due comici (in larga parte in dialetto veneziano), spopola in tv.

Il loro percorso di crescita e maturazione artistica non si arresta e Iniziano a costruire spettacoli con uno stile sempre più teatrale, conservando l’immediatezza del cabaret e consolidandola in una struttura definita, con un lavoro che, partendo dalla scrittura, arriva a costruire trama e azione, senza trascurare scenografia, costumi, regia. È la scelta vincente: spettacoli come Esserci o non esserci (2005, un viaggio nel mondo della TV e nella disperata volontà di apparire), Carlo, Goldoni & Giorgio (2008, un omaggio al maestro della commedia moderna in un confronto dinamico), Visti da vicino (2012, episodi e aneddoti di vita reale raccolti tra la gente) ottengono un successo senza precedenti e continuano a essere ancora oggi richiestissimi. La nuova direzione artistica viene accolta favorevolmente dal pubblico che premia Carlo & Giorgio con una lunga serie di tutto esaurito ai loro spettacoli.

Dopo anni di sold-out nei più importanti teatri del Veneto, Carlo & Giorgio decidono di dare una dimensione più elevata alla loro scrittura comica: nel 2016 lo spettacolo I migliori danni della nostra vita li porta ai vertici del loro potenziale espressivo e li fa conoscere fuori regione. A novembre 2017, al Teatro Goldoni di Venezia, debutta ufficialmente con cinque repliche esaurite il nuovo spettacolo Temporary Show. Il tour nei teatri del Nordest li consacra definitivamente e li lancia verso una nuova stagione di progetti ambiziosi che li vedrà impegnati nei teatri italiani, con il debutto al teatro Nuovo di Milano.

Una delle chiavi del loro successo è stata la capacità di migliorarsi e rinnovarsi continuamente: sono passati attraverso il cabaret, la radio, la TV, fino a delineare uno stile sempre più teatrale e dare vita a un tipo originale di comicità di successo che li rende immediatamente riconoscibili.

La loro produzione come autori e interpreti conta 6 trasmissioni televisive e radiofoniche e oltre 20 spettacoli teatrali.

“Il nostro impegno è lavorare seriamente, senza però prenderci mai troppo sul serio. Sul palcoscenico, come nella vita, si può ridere di tutto e bisogna saper ridere soprattutto di sè stessi” (Carlo & Giorgio).