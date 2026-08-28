Cantiere di via Veneto, oggi l’asfaltatura in orario notturno, la prossima settimana i lavori su pozzetti e segnaletica

PIACENZA – Proseguono i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Veneto, dove la ditta incaricata ha comunicato che si procederà senza interruzioni, oggi, anche in orario notturno (tra venerdì 28 e sabato 29), prevedendo di concludere la posa del tappeto stanotte stessa o lunedì mattina. “Ringrazio l’azienda e tutte le maestranze impegnate – sottolinea il vicesindaco Matteo Bongiorni – per l’impegno nell’ottimizzare l’intervento in corso”.

La fase successiva del cantiere, con la sistemazione dei pozzetti e la segnaletica orizzontale, si articolerà nei giorni tra martedì 1 e venerdì 4 settembre.

Si ricorda che il tratto di cui si sta completando l’asfaltatura, iniziata lunedì 24 agosto, è quello compreso tra le due rotatorie all’incrocio, rispettivamente, con strada Agazzana e la Tangenziale da una parte, via Bianchi e via Cella dall’altra: da quest’ultima, sino a intervento ultimato, non è possibile immettersi nel tratto di via Veneto oggetto di cantiere, dove è in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati.

In base all’avanzamento dei lavori, si potrà procedere a senso unico alternato e i passi carrai saranno inaccessibili solo per il tempo strettamente necessario a terminare l’attività di cantiere nell’area antistante.