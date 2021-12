Domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 10, cinque concerti per Pianoforte e Orchestra allo CSAC dell’Università di Parma

PARMA – Domenica 12 dicembre alle ore 10, lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma presenta Buon compleanno Beethoven! nel 250° dalla nascita (+1), cinque concerti per Pianoforte e Orchestra di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per Solista e Quintetto d’Archi di Vinzenz Lachner, con Cristiana Pegoraro al pianoforte e il Quintetto d’Archi de La Camerata Ducale di Parma (Ruggero Marchesi e Monia Ziliani ai violini, Gian Paolo Guatteri alla viola, Paolo Manfrin, al violoncello, Tommaso Baldi Cantù al contrabbasso).

L’evento vede ulteriori interventi musicali del soprano Francesca Olivieri e dei pianisti Antonio De Vanna e Lesana Palikova, esibizioni con coreografie ideate da Alessandra Montanini e contributi divulgativi di Francesca Dosi, Carla M. Gnappi e Paolo Manfrin sul mondo beethoveniano e quello gioioso dei Peanuts (attraverso la assoluta passione di Schroeder per Beethoven), dei quali ricorrono i 70 anni (sempre +1) dalla prima uscita.

La popolarità e l’apprezzamento raggiunti da Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Vienna, 1827) non hanno mai conosciuto stagioni buie, mantenendo inalterato nel tempo il suo mito, assurto a figura cruciale della Storia Europea, e ulteriormente accresciuto dalla circostanza della sordità e da vicende autobiografiche assolutamente particolari che lo mantengono indelebilmente fissato nell’immaginario collettivo mondiale. È quindi comprensibile come parallelamente ad una simile fortuna fiorirono in ogni epoca trascrizioni e arrangiamenti dei suoi lavori più celebri e ‘rivoluzionari’, tra cui sono sicuramente da annoverare i cinque Concerti per Pianoforte e Orchestra op.15, op.19, op.37 op.58 e op.73, e tra gli adattamenti artisticamente più rilevanti, figura quello del compositore Vinzenz Lachner, proveniente da una celebre famiglia di musicisti e compositori.

Come scrive Paolo Manfrin, nel programma di sala: “ La dovizia di particolari con cui Lachner specifica forti e piani, sforzati, accenti, staccati, ecc. assenti nell’originale beethoveniano, tradisce un’ansia che potrebbe definirsi quasi didascalica e “iper-interpretativa” del testo originale, in linea con la tendenza quasi mai preoccupata prevalente in epoca romantica di infrangere la “sacralità” del testo per aggiungervi dettagli riflettenti tanto il gusto del tempo quanto il Suo personale punto di vista, forse anche per divulgare la propria personale risposta al domandarsi quale fosse la percezione della figura dello stesso Beethoven, domanda che tutti si ponevano, testimoni consapevoli della inarrestabile trasformazione di un Uomo in Mito “.

Programma

10.00 – Saluto introduttivo con un affettuoso ricordo della Duchessa Maria Luigia d’Austria a cura dell’ Associazione Amici del Maria Luigia nel 230° della nascita (12 dicembre 1791)

Apertura degli Stand del Mercatino

10.30 – Ludwig van Beethoven, Sonata n.14 n.2 op. 27 in do# minore “Quasi una Fantasia – Al chiaro di luna” – 1° tempo. Pianoforte: Lesana Palikova

10.45 – Ludwig van Beethoven, Concerto n.1 in Do Maggioreop.15

11.30 – Ludwig van Beethoven, Canzoni Italiane / 1° parte. Soprano: Francesca Olivieri; pianoforte: Antonio De Vanna che introducono “La Musica nella poetica romantica” con Carla M.Gnappi

12.45 – Ludwig van Beethoven –

Concerto n.2 in Sib Maggioreop.19

14.00 – Ludwig van Beethoven, Concerto n.3 in do minoreop.37

14.45 – Ludwig van Beethoven, Sonata n.23 in fa minore op. 57 “Appassionata”. Pianoforte: Antonio De

Vanna; intervallata da “Caro van Beethoven” con Paolo Manfrin

16.00 – Ludwig van Beethoven, Concerto n.4 in SolMaggiore op.58

16.45 – Ludwig van Beethoven, Canzoni italiane / 2° parte che introducono “La Musica di Beethoven nel Cinema” con Francesca Dosi

18.15 – Ludwig van Beethoven, Concerto n.5 in MibMaggiore op.73 “L’Imperatore”

19.00 – Saluti finali e chiusura della manifestazione

Bancarelle speciali di piccolo artigianato e streetfood gourmet per tutta la giornata

INGRESSO GRATUITO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e GREENPASS

Informazioni e prenotazioni

tel. 0521 033655 | e-mail csac@unipr.it (mart./merc./giov. ore 10.00-13.00)