Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 8 a mercoledì 14 dicembre

BOLOGNA – IN EVIDENZA

Martedì 13 dicembre

dalle ore 10 alle 20: Biblioteca Salaborsa

Buon compleanno Salaborsa! La biblioteca festeggia il ventunesimo anno d’apertura. Per l’occasione la biblioteca accoglie il pubblico con iniziative e regali speciali rivolte a tutti. Come da tradizione ci sarà in distribuzione il manifesto del compleanno e una mostra collegata con le tavole originali dell’artista che ha donato la sua opera alla biblioteca, ma anche un’edizione straordinaria del mercatino dei libri scartati, il mercatino con il merchandising Salaborsa e l’incontro finale della sfida di lettura.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/objects/buon-compleanno-salaborsa-75a377

Mercoledì 14 dicembre

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Cuore cosciente. Pier Paolo Pasolini raccontato nel fumetto. Incontro con Giuseppe Palumbo, Elettra Stamboulis, Gianluca Costantini e Gianluca Maconi. In collaborazione con ARF – Il Festival del fumetto a Roma. L’incontro si svolge nell’ambito di PPP | 100 anni di Pasolini a Bologna, che riunisce le iniziative promosse dal Comune di Bologna per ricordare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/cuore-cosciente-pier-paolo-pasolini-raccontato-nel-fumetto

ALTRI APPUNTAMENTI

Venerdì 9 dicembre

ore 15: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Gioca con me. Spazio collaborativo per gaming inclusivo. Tramite le nuove tecnologie messe a disposizione saranno creati degli spazi inclusivi per garantire a tutti e a tutte esperienze di gioco inclusive. Per tutte e tutti, con particolare attenzione a ragazze e ragazzi con disabilità. A cura di Aias Bologna Onlus. Per informazioni scrivi a info@aiasbo.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gioca-con-me-f95726

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

Premio Novi Cives: costruttori di cittadinanza. Conferimento del premio a Dacia Maraini. Coordina Beatrice Borghi, Università di Bologna. Introduce Rita Monticelli, consigliera del Comune di Bologna con delega per i diritti e il dialogo interreligioso. Con la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’Ateneo. Promosso dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione Giovanni Maria Bertin dell’Università di Bologna. Il prestigioso riconoscimento viene conferito a figure che hanno svolto attività di rilievo per l’affermazione e la diffusione dei valori della convivenza civile. Evento nell’ambito della rassegna Festa Internazionale della Storia. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/premio-novi-cives-a-dacia-maraini

ore 17: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space. Uno spazio aperto a tutta la cittadinanza in cui si potranno utilizzare gratuitamente gli strumenti tipici della fabbricazione digitale. Stampanti e scanner 3D, vinyl cutter e schede per la prototipazione elettronica: tutto il necessario per poter realizzare oggetti interattivi, grafiche personalizzate, componenti di ricambio semplici e complessi. Per informazioni sul laboratorio puoi scrivere a formazione@urban-lab.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/maker-space-settembre

ore 17.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

E ‘l modo ancor m’offende. Voci di donne vittime di femminicidio. Presentazione del libro di Maria dell’Anno (San Paolo Edizioni 2022). Nell’ambito del Festival La Violenza Illustrata. Con l’autrice interviene Elena Tasca, avvocata di Casa delle donne per non subire violenza. Con letture a cura di Simona Cocca.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/e-l-modo-ancor-m-offende

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa

Visite agli scavi archeologici. Le visite guidate sono rivolte a piccoli gruppi non organizzati fino a 20 persone. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta di persona in biblioteca al punto informazioni o telefonando allo 0512194400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il punto di ritrovo è nella Piazza coperta di Salaborsa.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/visite-agli-scavi-archeologici

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Nel gran teatro della natura. Maria Sibylla Merian (1647-1717). Nell’ambito della rassegna Le voci dei Libri, Brunella Torresin parla del suo libro, edito da Pendragon, con la giornalista Francesca Parisini. Dotata, temeraria e determinata, Maria Sybilla Merian ci offre l’esempio di un destino eccezionale, compiuto forzando le convenzioni sociali, reinventando i codici della propria professione, realizzando una felice sintesi di arte e scienza. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/nel-gran-teatro-della-natura

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Clamorosə. Cassero. 40 anni di rumore. Antonia Cassoli e Francesco Mancinelli presentano Clamorosə. Cassero: 40 anni di rumore, una raccolta di articoli a cura de La Falla, web magazine LGBTQ+ che celebra i primi 40 anni del Cassero di Bologna. Modera Salvatore Papa, giornalista e caporedattore di Zero. L’evento è realizzato in collaborazione con La Falla.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/clamoros-cassero-40-anni-di-rumore-380af7



Sabato 10 dicembre

Visite guidate gratuite a Casa Carducci

Sabato 10 dicembre alle 16 e alle 17 e domenica 11 dicembre alle 10 e alle 11. Le visite si prenotano, fino al venerdì mattina precedente, per email: casacarducci@comune.bologna.it. Venerdì pomeriggio, sabato e domenica invece per telefono alla biglietteria: 0512196520. Per accedere è necessario il biglietto d’ingresso a pagamento.

Info: https://www.casacarducci.it/events/visite-guidate-a-casa-carducci-dicembre

dalle ore 10: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Il mercatino di Natale targato Gomito a Gomito. Zaini, zainetti, pochette, borse da shopping, felpe e t-shirt: sono gli oggetti, creati all’interno del laboratorio sartoriale della sezione femminile della Casa Circondariale Dozza di Bologna, che potrai trovare in vendita nel mercatino di Natale targato Gomito a Gomito. I tessuti impiegati per la realizzazione di tutti gli oggetti sono materiali donati da aziende, associazioni, negozi, cittadini che vogliono garantire loro una seconda vita. Gli oggetti sono ciascuno diverso dall’altro, unici e irripetibili, ispirati dalla preziosità del riuso e dalla valorizzazione delle storie, storie che magari iniziano male, ma che meritano sempre la speranza di un lieto fine. Saranno in vendita anche i prodotti della Collezione Francesco Guccini, con le frasi più belle e più note, scelte dalle canzoni del cantautore.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/il-mercatino-di-natale-targato-gomito-a-gomito

ore 11: Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala Stabat Mater

Una vittima della sventura. Piero Mioli legge La Traviata di Giuseppe Verdi. L’incontro fa parte della rassegna Dentro l’opera 28 ciclo di incontri con il musicologo Piero Mioli per conoscere e apprezzare le opere liriche. Nel giro di un’ora circa, il relatore condurrà il pubblico alla conoscenza di un’opera: dal libretto alla partitura, dai personaggi al coro, dalla scenografia alla tradizione esecutiva. Non ci sarà l’ascolto di musica e non sarà una conferenza né una lezione, ma un approccio per ripassare l’opera, prepararsi ad andare a teatro, o semplicemente ad ascoltare un disco. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/una-vittima

ore 15: Biblioteca Salaborsa – Sala incontri

Qualcosa. Qualcosa è il frutto del lavoro di 21 autori, tra i quali Daniele Benati, Andrea Moro, il cantautore Dente, Luigi Manconi, che si incontrano periodicamente per fare una rivista di letteratura. La riunione odierna è con Paolo Nori.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/qualcosa-e45b23



Lunedì 12 dicembre

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/datti-una-mossa

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa

Scuola Penny Wirton. Al secondo piano di Salaborsa, è attiva la scuola di italiano Penny Wirton di Bologna. I volontari offrono ai migranti lezioni gratuite di lingua italiana, di ogni livello, attraverso l’insegnamento uno a uno. Per informazioni: pennywirton.bologna1@gmail.com. Per diventare volontario: pennybo.volontari@yahoo.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/scuola_penny_wirton_2021

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Supersocietà. Ha ancora senso scommettere sulla libertà? Nell’ambito della rassegna Le voci dei Libri, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti parlano del loro libro edito da Il Mulino. Dialogano con gli autori Matteo Lepore, sindaco di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi e Marisa Parmigiani, direttrice di Fondazione Unipolis. In collaborazione con la Fondazione Unipolis. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/supersocieta



Martedì 13 dicembre

ore 8.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Parliamo Italiano. Conversazione in italiano per donne straniere; incontri informali per migliorare il proprio italiano parlato, con la volontaria della biblioteca. Per modalità di accesso e informazioni chiama il numero 0512194301 o scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/parliamo-italiano

ore 9.30: Biblioteca Casa di Khaoula

Argentovivo. Letture, anche in dialetto bolognese, di racconti e articoli e tante chiacchiere. L’attività è aperta a tutte le persone ed è gratuita. È richiesta solo l’iscrizione telefonando al numero 0516312721.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/argentovivo-letture-in-compagnia

dalle ore 10: Biblioteca Salaborsa

Lufo per il ventunesimo compleanno della biblioteca. Vieni a ritirare il manifesto e i segnalibri in biblioteca. Quest’anno Lufo ha donato una sua opera originale che abbiamo stampato su manifesti e segnalibri che puoi ritirare gratuitamente in biblioteca.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/lufo-per-il-ventunesimo-compleanno-di-salaborsa

ore 11: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

La seconda vita dei libri – Speciale compleanno. In Piazza Coperta un’edizione straordinaria del mercatino dei libri scartati con tante occasioni di lettura per adulti e bambini: volumi usati ma anche nuovi e in diverse lingue.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-seconda-vita-dei-libri-speciale-compleanno

ore 11: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Il mercatino con il merchandising della biblioteca. In occasione del ventunesimo compleanno della biblioteca, sarà allestito un mercatino speciale con il merchandising della biblioteca. Zaini, zainetti, pochette, borse da shopping: sono gli oggetti, creati all’interno del laboratorio sartoriale della sezione femminile della Casa Circondariale Dozza di Bologna, che potrai trovare in vendita nel mercatino targato Salaborsa e Gomito a Gomito.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/events-535458

ore 15.30: Biblioteca Italiana delle Donne

Cuci-verba. Incontro del Laboratorio Cuci-verba, il filo di competenze dimenticate – bottoni, cerniere, orli e molto altro – sotto la guida esperta di Claudia Luminasi. Durante il laboratorio saranno presentate alcune proposte di lettura a cura di Giovanna Diambri, bibliotecaria. Tutti libri segnalati sono disponibili al prestito in biblioteca o recuperabili tramite il servizio di prestito circolante. La partecipazione è gratuita, le iscrizioni, sino ad un massimo di dodici, si possono effettuare direttamente in Biblioteca negli orari di apertura, oppure via mail o al telefono al numero 0514299411.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/cuci-verba-a782a4

ore 17: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala Stabat Mater

Questa volta parliamo di Cina. Giulia Pompili e Maurizio Scarpari parlano del libro Al cuore dell’Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il Paese di Giulia Pompili e Valerio Valentini (Mondadori). Coordina Amina Crisma. Con lo scoppio della crisi di governo, iniziata l’11 luglio 2022, l’Italia è precipitata in una campagna elettorale per molti versi inedita, soprattutto perché combattuta, come poche volte in passato, sul terreno della politica estera. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/questa-volta-parliamo-di-cina

ore 17: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Palestra di poesia. Incontri di poesia, teatro e arte a cura de Il cappello nel verso. Vieni a leggere la tua poesia nel cassetto, ascoltare e condividere la tua passione per la poesia.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/palestra-di-poesia-dffe74

ore 18: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

Amarsi: seduzione e desiderio nel Rinascimento. Nell’ambito della rassegna Le Voci dei libri, Giulio Busi e Silvana Greco parlano del loro libro edito da Il Mulino. Dialoga con gli autori Maria Luisa Pacelli. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/amarsi

ore 18.30: Biblioteca Salaborsa – Auditorium Enzo Biagi

Salaborsa ti festeggia! Chi ha partecipato alla sfida di lettura lanciata da Salaborsa alla fine del 2021 potrà portare, se non l’ha già fatto, la cartolina con i titoli dei 21 libri letti durante il 2022. Verrà aperta l’urna che le contiene tutte e verranno scambiati tanti consigli e suggerimenti di lettura. Chi parteciperà all’incontro riceverà in regalo la spilletta creata da Salaborsa per festeggiare i lettori.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/salaborsa-ti-festeggia



Mercoledì 14 dicembre

ore 9: Casa Gialla @ Biblioteca Spina

Digitale a portata di mano. Incontri di facilitazione digitale organizzati da LiquidLab.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/digitale-a-portata-di-mano

ore 14.30: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Accessibilità digitale. Nozioni di base sull’accessibilità digitale e competenze pratiche nello sviluppo di supporti digitali tramite esercitazioni guidate. Il corso mira a trasmettere conoscenze relative alla teoria dell’accessibilità digitale, attraverso la presentazione di nozioni di base e a sviluppare competenze pratiche nello sviluppo di supporti digitali con esercitazioni guidate su casi esemplari.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/accessibilita-digitale

ore 15: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Datti una mossa. Gruppo di cammino della biblioteca che propone le camminate del lunedì, per lo svolgimento di una regolare attività motoria, in compagnia, come raccomanda il Servizio Sanitario regionale con il progetto Datti una mossa! Ritrovo in biblioteca con abbigliamento comodo, adatto al cammino. Per informazioni e iscrizioni chiama il numero 0512194301 e scrivi a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/datti-una-mossa

ore 15.30: Biblioteca Salaborsa – Piazza coperta

La seconda vita dei libri. Continua in Piazza coperta il mercatino dei libri scartati, ogni volta con un tema diverso. La bancarella dei libri scartati a cura dei volontari dell’associazione Bibliobologna garantisce ai testi allontanati dagli scaffali una seconda vita a casa di curiosi e appassionati.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-seconda-vita-dei-libri

ore 16.30: Biblioteca Jorge Luis Borges

Voci dal ‘900. In partenza il laboratorio condotto da Viviana Santoro e Francesca Dirani, in occasione al decennale del progetto VOCI sulla storia e la memoria del secolo scorso. Il laboratorio esplora le domande che il passato rivolge ancora al presente a partire dal primo ‘900, tra memoria e oblio. Iscrizioni via email a: teatrodelpratello@gmail.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/voci-dal-900

ore 17: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

L’arte dell’ascolto – 23° anno di attività. Incontri formativi per sviluppare la capacità di ascolto di sé e degli altri.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/l-arte-dell-ascolto-23-anno-di-attivita

ore 17: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space. Uno spazio aperto a tutta la cittadinanza in cui si potranno utilizzare gratuitamente gli strumenti tipici della fabbricazione digitale. Stampanti e scanner 3D, vinyl cutter e schede per la prototipazione elettronica: tutto il necessario per poter realizzare oggetti interattivi, grafiche personalizzate, componenti di ricambio semplici e complessi. Per informazioni sul laboratorio puoi scrivere a formazione@urban-lab.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/maker-space-settembre

ore 17.30: Biblioteca dell’Archiginnasio – Sala dello Stabat Mater

La cultura italo-francese di Giuseppe Raimondi. Presiede l’incontro Licia Reggiani (Università di Bologna). Partecipano: Franca Bruera (Università di Torino) e Daniele Baroncini (Università di Bologna). Conferenza in occasione della mostra Monsieur Giuseppe Raimondi tra Bologna e la Francia ospitata nella Biblioteca dell’Archiginnasio e che espone alcuni dei documenti originali più interessanti (lettere, cartoline, disegni, fotografie, opuscoli) presenti nel Fondo archivistico di Giuseppe Raimondi (Bologna, 1898-1985) conservato presso la Biblioteca umanistica Ezio Raimondi dell’Università di Bologna. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-cultura-italo-francese-di-giuseppe-raimondi

ore 18: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Introduzione alla letteratura ungherese. Incontro con Ilaria Bortolotti, responsabile della Biblioteca Luigi Spina e laureata in letteratura ungherese, realizzato nell’ambito degli approfondimenti del Gruppo Letture in Bi.Sca ed è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere scrittrici e scrittori ungheresi.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/introduzione-alla-letteratura-ungherese



GRUPPI DI LETTURA

Venerdì 9 e martedì 13 dicembre

ore 16.30 e ore 10: Biblioteca Borgo Panigale

Gruppo di lettura ad alta voce. Il gruppo di lettura si riunisce ogni martedì alle 10 e ogni venerdì alle 16.30. Il libro scelto è Quando eravamo povera gente di Cesare Marchi (Rizzoli).

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gruppo-di-lettura-ad-alta-voce-a2331c

Sabato 10 dicembre

ore 10.30: Biblioteca Oriano Tassinari Clò

Incontri del gruppo di lettura Voltapagina. Il gruppo di lettura dedicato al romanzo storico si riunisce per discutere del libro M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati (Bompiani). Per informazioni e iscrizioni scrivi a lorenalusetti@gmail.com, oppure a gruppo.voltapagina.bo@gmail.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/incontri-gruppo-di-lettura-voltapagina



Lunedì 12 dicembre

ore 18.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Letture in Bi.Sca. Il gruppo di lettura si riunisce per parlare del libro Uomini sotto il sole, di Ghassan Kanafani (Sellerio). Informazioni e iscrizioni allo 0512194301 o via email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/letture-in-bi-sca



Martedì 13 dicembre

ore 17.30: Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze

Un libro in borsa. Il gruppo di lettura si riunisce per parlare del libro Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Per chi volesse partecipare da casa è disponibile un collegamento Google Meet.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/un-libro-in-borsa

Mercoledì 14 dicembre

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

Gruppo di lettura Biblioteca Pezzoli. Il gdl si incontra per parlare del libro Almarina di Valeria Parrella (Einaudi). Per informazioni su come partecipare potete telefonare al numero 0512197544 oppure scrivere all’indirizzo biblpezz@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gruppo-di-lettura-f3ef44

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1

telefono: 051276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3

telefono: 0512194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2

telefono: 0512197122 – email: salaborsalab@comune.bologna.it

Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5

telefono: 0512196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24

telefono: 051581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2

telefono: 0512197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7

telefono: 0512196535 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123

telefono: 0512197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2

telefono: 051404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame/Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13

telefono: 0516350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104

telefono: 0516312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella/Luigi Fabbri, via Gorki, 14

telefono: 0512195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina, via Casini, 5

telefono: 0512195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara/Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50

telefono: 0512194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10

telefono: 051466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5

telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18

telefono: 0513397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/