Benessere naturale tra i Castelli del Ducato

PARMA – Benessere nella natura immergendosi nel verde delle valli dei Castelli del Ducato, a fine agosto e settembre, un periodo super green con alcuni manieri del circuito più longevo d’Italia – e che oggi conta 34 fortezze aperte al pubblico e una cinquantina di luoghi d’arte uniti in una compatta rete turistica-culturale – che salutano la fine dell’estate in una sempre più stretta alleanza tra ritmi sani, bellezza delle roccaforti, storia e tradizioni da ritrovare.

Si inizia domenica 23 agosto con il picnic en plein air tra il verde delle colline del Castello di Contignaco (PR) con visita guidata al maniero degli Aldighieri e ghiotto lunch box preparato con cibi sani e naturali: classica insalata di riso, trancio di pizza con farina di semola rimacinata secondo la ricetta della Casa del Pane, scaglie di Parmigiano Reggiano a “chilometro zero” accompagnate dai Mieli del Ducato di Salsomaggiore, macedonia di frutta fresca, crostata alla marmellata di prugne e vini del castello. Al termine “Vola il Medioevo”, dimostrazioni di volo libero di falconeria medievale. Domenica 6 settembre potete fare una escursione, con difficoltà medio-bassa, con la famiglia, in coppia o con amici, da Castell’Arquato (PC) alle grotte del Monte Giogo con pranzo al sacco, mentre il 20 settembre arriva il Trekking del miele una passeggiata attraverso le colline che abbracciano il borgo, accompagnati da un’esperta guida escursionistica, per raggiungere un’azienda agricola votata all’apicoltura. Dopo un affascinante racconto sul ciclo di produzione del miele e sull’importanza della preservazione delle api per gli ecosistemi, un dolcissimo assaggio appiccicherà un sorriso sui volti di tutti i partecipanti. Sempre a settembre, con prenotazione obbligatoria, è possibile abbracciare gli alberi e fare “forest therapy” nel grande parco del Castello di Gropparello (PC) e ogni domenica del mese vivere negli spazi all’aperto del maniero anche l’esperienza divertente della Festa dell’Uva, dove i bambini possono pigiare in tutta distanza di sicurezza gli acini maturi nei grandi tini in legno e scoprire il ciclo del vino mentre gli adulti possono degustare vini interessanti nella masseria. Il tutto in abbinamento – per chi vuole – alla visita storica al maniero e la giornata al Parco delle Fiabe, primo Parco Emotivo d’Italia.