Beach tennis: il riccionese Federico Galeazzi convocato in Nazionale per i prossimi campionati europei

RICCIONE (RN) – È arrivata la chiamata che tutti gli atleti sognano: indossare la maglia azzurra in una competizione internazionale. Per il giovane atleta riccionese Federico Galeazzi, la chiamata in Nazionale è arrivata per partecipare ai prossimi Campionati europei di beach tennis, in programma a Creta dal 24 al 28 settembre.

Il venticinquenne campione riccionese era stato insignito lo scorso anno del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” dalla sindaca Daniela Angelini e dall’assessore allo Sport Simone Imola. Il riconoscimento è stato conferito a Galeazzi per gli straordinari risultati sportivi conseguiti che lo hanno portato a rappresentare Riccione sulle vette più alte del panorama internazionale del beach tennis. Attualmente Federico occupa la 18esima posizione del ranking mondiale.

L’atleta riccionese vestirà la maglia azzurra dell’Italia in coppia con Mattia Spoto; l’altra coppia maschile in gara sarà quella composta da Gabriele Gini e Filippo Boscolo Meneguolo. Per le squadre femminili scenderanno in campo Nicole Nobile con Veronica Casadei e Elena Francesconi con Giulia Renzi. Accanto alla Nazionale maggiore anche i giovanissimi atleti Under 18 e 14.

La passione di Federico Galeazzi è nata sulle spiagge di Riccione e oggi lo conduce in giro in tutto il mondo a portare in alto il nome della sua amata città e dell’Italia. La sua storia di atleta comincia proprio a Riccione. A 6 anni comincia a giocare al Circolo Tennis Riccione, si dedica anche al pugilato, e nel frattempo si diverte sulle spiagge della sua città con la racchetta in mano e i piedi sulla sabbia calda delle estati riccionesi. Un divertimento che diventa una passione, una scalata alle vette più alte del ranking mondiale, un orgoglio per la sua Riccione che gli riconosce come il suo impegno da giovane atleta nel mondo dello sport porti in alto il nome della città.

“La convocazione di Federico nella Nazionale italiana è motivo di grandissimo orgoglio ed emozione per tutta la nostra città – ha commentato la sindaca Angelini -. È la chiamata che ogni atleta sogna e, per Federico, rappresenta un ulteriore obiettivo raggiunto lungo un percorso sportivo straordinario che ha avuto inizio proprio sulle spiagge di Riccione, dove è nata la sua passione e dove ha mosso i primi passi con la racchetta in mano e i piedi nella sabbia. Siamo orgogliosi che un atleta riccionese porti così in alto il nome della sua città. A Federico e a tutta la squadra della Nazionale italiana vanno i nostri migliori auguri”.

“Sono molto felice della convocazione in Nazionale, un traguardo molto importante e gratificante per me – ha dichiarato Galeazzi -. Lo dedico alla mia famiglia che mi ha sempre incentivato nello sport e nei miei sogni. Spero un giorno di poter essere un esempio per tutti i ragazzi della nostra città, una città che vive e respira lo sport”.