Arriva una vittoria al PalaSavena: Bologna festeggia al tie break

BOLOGNA – 3ª Giornata Rit. (14/01/2024) – Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco, Stagione 2023

Geetit Bologna – Wimore Salsomaggiore Terme 3-2 (22-25, 25-20, 26-24, 27-29, 16-14) – Geetit Bologna: Sitti 7, Baciocco 18, Giampietri 5, Listanskis 16, Maletti 20, Aprile 15, Callegati (L), Omaggi 8, Sacripanti 0, Ronchi 2, Brunetti (L), Minelli 0. N.E. Donati, Serenari. All. Guarnieri. Wimore Salsomaggiore Terme: Leoni 2, Cantagalli 9, Bucciarelli 2, Bulfon 21, Van Solkema 22, Bussolari 7, Monica (L), Zecca (L), Beltrami 0, Alberghini 15, Scita 0. N.E. Boschi, Riccò, Conforti. All. Mattioli. ARBITRI: Stellato, Marigliano. NOTE – durata tot: 139′.

Arriva una vittoria importante per i ragazzi di coach Guarnieri che riescono a imporsi solo al quinto set sulla Wimore Salsomaggiore. Due punti comunque fondamentali in chiave classifica e in vista della trasferta a Sarroch della prossima settimana. In Sardegna, ad attendere Brunetti e compagni, ci sarà una compagine con gli stessi punti in classifica (15). Dopo un primo set all’inseguimento degli avversari, in cui la Geetit non è riuscita a imporsi sui parmensi (22-25), i ragazzi di coach Guarnieri hanno spinto sull’acceleratore per il secondo parziale (25-20). Nonostante la buona prestazione nel terzo set, che i rossoblù hanno vinto ai vantaggi (26-24), non c’è stata la stessa carica nel quarto. Nonostante il clamoroso recupero dei bolognesi, questa volta il set è andato in favore degli ospiti (27-29). Al tie break Bologna è partita con qualche difficoltà, ma proprio sul finale è riuscita a spingere forte e imporre il proprio gioco, portando a casa il match (16-14).

Coach Mattioli schiera in campo: Leoni opposto a Bulfon, Van Solkema e Cantagalli in banda, Bucciarelli e Bussolari al centro, Zecca libero.

Coach Guarnieri risponde con: Aprile e Giampietri al centro, Sitti opposto a Listanskis, Baciocco e Maletti in banda e Brunetti Libero.

Nella terza giornata del girone di ritorno la Geetit Bologna disputa il derby emiliano contro il fanalino di coda Wimore Salsomaggiore Terme. Dopo un primo momento di difficoltà per i rossoblù, in difetto di 4 lunghezze sul 4-8, il timeout chiesto da Guarnieri è proficuo per Brunetti e compagni, che si riportano in vantaggio fino al 13-11. L’attacco out di Baciocco ristabilisce la parità sul 16-16 e Parma ne approfitta. Parte l’inseguimento sul tabellone, e il match prosegue punto a punto fino al 20-20. Dopo il sorpasso dei salsesi Sacripanti entra al posto di Baciocco, ma non è abbastanza perché i gialloblù sono a +3 sul tabellone e si apprestano al set point, annullato dall’attacco positivo di Listanskis. Niente da fare per i padroni di casa, che nonostante il servizio positivo di Minelli non sono abbastanza reattivi in ricezione, regalando il primo set agli avversari (22-25) .

Anche nella seconda frazione Bologna parte a scoppio ritardato, ma trova il massimo allungo a metà set: 11-7. Parma non ci sta, e con la fiducia guadagnata nel primo parziale spinge forte fino alla parità:12-12. Non si lasciano scoraggiare i rossoblù, che nella partita si giocano dei punti fondamentali in chiave classifica. Il primo tempo di Aprile, seguito dall’attacco di Baciocco, restituisce il vantaggio ai padroni di casa che si spingono al massimo allungo di +5 (15-20). La scia positiva di Bologna prosegue con due primi tempi vincenti del centrale Giampietri, ma Parma è determinata a portare a casa un risultato dopo tanto tempo, e continua a lottare palla dopo palla (22-18). L’attacco forte di Listanskis consegna il set point in mano alla Geetit, che chiude la frazione in suo favore con l’attacco di Maletti (20-25)

Bologna riparte in fiducia con l’ace di Listanskis, ma Parma non ci sta e in un amen ripristina la parità sul 7-7. Non basta la difesa di Brunetti ad arrestare l’attacco di Bulfon, che trascina i gialloblù nell’inseguimento sul tabellone: 10-10. I salsesi trovano il primo sorpasso della partita dopo un lunghissimo scambio, portandosi sul 13-14. Il set continua punto a punto, e Bologna sembra non riuscire a imporre del tutto il proprio gioco. Il muro Maletti-Aprile però, seguito dall’ottima difesa di Omaggi, regala il +3 ai rossoblù: 19-16. Viene rimandato il setball per Bologna quando l’attacco di Listanskis si insacca nella rete, ma nulla è ancora scritto perchè Parma continua a spingere fino al 23-22. Ci pensa Omaggi dalla seconda linea a portare il set point, ma la battuta a rete di Baciocco lo annulla subito dopo. É out anche l’attacco di Maletti, mandando la frazione ai vantaggi. Il primo tempo di Omaggi seguito dal muro vincente di Aprile consegnano questo lunghissimo parziale nelle mani dei padroni di casa per 26-24.

Riparte con la voglia di riscatto questo quarto set in cui Parma si porta subito avanti di ben 7 lunghezze. Nonostante i tentativi di recupero dei rossoblù, i salsesi continuano a macinare punti, mantenendo le distanze di sicurezza sul tabellone. Prosegue l’epopea dei gialloblù, che hanno ormai preso il largo diventando pressoché irrecuperabili: 12-19. L’ace del regista Sitti fa tornare le speranze in campo bolognese, riuscendo ad allungare fino al 18-21. Due attacchi forti di Maletti accorciano ulteriormente le distanze fino al -2, e il muro Sitti-Aprile sbarra la porta a Parma, portandosi a una lunghezza di distanza. L’invasione dei gialloblù sigla la parità sul 23-23, ma l’ace di Ronchi segna il match point, annullato dalla battuta a rete dello stesso. Il match si trascina nuovamente ai vantaggi, che proseguono punto a punto fino al 27-27. Parma spinge forte e riesce a chiudere il parziale in suo favore per 27-29.

Nel tie break Parma riparte in fiducia, avanti di qualche lunghezza sugli avversari rossoblù: 4-6. Il muro di Maletti su Bulfon porta la parità sul 7-7, sostenuta dal muro Ronchi-Aprile. Il massimo allungo di Parma arriva con l’attacco a rete di Baciocco che regala un importantissimo vantaggio agli avversari: 10-12. Arriva il matchpoint per i salsesi, annullato dall’attacco positivo di Baciocco: la partita va ancora una volta ai vantaggi. Il muro di Maletti ripone il matchpoint nelle mani della Geetit, che grazie all’attacco dello stesso chiude la partita in suo favore per 16-14.

CLASSIFICA – SINTETICA

Gabbiano Mantova 38, Personal Time San Donà di Piave 32, Monge Gerbaudo Savigliano 31, CUS Cagliari 30, Negrini CTE Acqui Terme 26, Belluno Volley 25, Pallavolo Motta 22, Gamma Chimica Brugherio 16, Sarlux Sarroch 15, Geetit Bologna 15, Stadium Mirandola 14, Moyashi Garlasco 11, Wimore Salsomaggiore Terme 7.

