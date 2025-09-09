Aperte le iscrizioni per il Trofeo Gruppo Hera della quinta edizione della ‘Go to Barcolana da Ravenna’

RAVENNA – Parte anche quest’anno da Marina di Ravenna la regata “Go to Barcolana da Ravenna – Trofeo Hera”, giunta alla V edizione, che si conferma anche per il 2025 un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela, che potranno cimentarsi in una competizione avvincente lungo la splendida costa adriatica, con la possibilità di conquistare un trofeo unico nel suo genere.

La traversata, collaterale alla 57ª edizione della celebre Barcolana di Trieste, la più grande regata velica del mondo che si terrà dall’1 al 12 ottobre 2025, è organizzata dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano e vede confermata per il quinto anno consecutivo la partnership con la multiutility Hera che, oltre ad offrire in premio un trofeo con la formula ‘challenge perpetuo’, consegnerà a ogni equipaggio partecipante un pacco gara, con maglietta brandizzata.

La Regata da Ravenna a Trieste

Gli equipaggi partiranno da Marina di Ravenna alle 14 (con due ore di anticipo rispetto alle edizioni precedenti) di giovedì 9 ottobre, con l’obiettivo di raggiungere il Golfo di Trieste. La regata copre una distanza di 95 miglia nautiche (circa 176 km) e vedrà la partecipazione di circa cinquanta imbarcazioni provenienti dalla costa adriatica centrale e meridionale. La competizione è aperta a tutte le barche con una lunghezza superiore a 8,46 metri, che saranno classificate secondo i compensi ORC.

Le iscrizioni si aprono domani, mercoledì 10 settembre, e gli armatori riceveranno un unico numero di mascone valido sia per questa regata preliminare che per l’evento principale di domenica 12 ottobre a Trieste.

Il trofeo sostenibile del Gruppo Hera

Per la regata di avvicinamento ‘Go to Barcolana da Ravenna’, anche quest’anno c’è in palio il Trofeo Gruppo Hera, che passa di mano in mano ai vincitori di ogni edizione, che sarà consegnato all’equipaggio vincitore dal Presidente della SVBG Mitja Gialuz in occasione della premiazione che si svolgerà venerdì 10 ottobre alla Camera di Commercio di Trieste.

Il trofeo è stato realizzato dalla vincitrice del concorso interno indetto 5 anni fa dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui Hera ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto SCART, che da oltre 26 anni promuove il recupero e il riuso delle risorse in campo artistico.

“La ‘Go to Barcolana da Ravenna–Trofeo Gruppo Hera’ – ha commentato il Vice Presidente della SVBG Dean Bassi – è un evento entrato a tutti gli effetti nella tradizione e nel cuore di Barcolana. Nel pieno spirito del nostro evento, questa regata trasforma ogni anno il trasferimento da Ravenna a Trieste in un bellissimo momento condiviso di sport e sana competizione. Come sempre, il primo ringraziamento va al Gruppo Hera per il grande supporto al progetto e agli amici del Circolo Velico Ravennate e a tutti i velisti per la grandissima passione che dimostrano ogni anno e che aspettiamo a Trieste a braccia aperte”.

“La passione per la vela e per il mare unisce le persone e i territori del Gruppo Hera, molti dei nostri stakeholder, tantissimi nostri clienti. Per questo con grande piacere confermiamo anche quest’anno l’adesione alla regata di avvicinamento alla Barcolana, a cui parteciperà anche una barca aziendale con un equipaggio composto da colleghi – commenta Isabella Malagoli, Amministratore Delegato di Hera Comm – Sostenendo la sfida per la ‘Go To Barcolana da Ravenna’, ribadiamo anche quest’anno l’impegno di Hera per la sostenibilità e confermiamo il forte legame della nostra azienda con i territori attraversati dalla regata velica, da Ravenna a Trieste. Barcolana, il grande evento di ottobre, di cui siamo partner da molti anni con la nostra azienda EstEnergy, è un’occasione importante per far conoscere meglio al pubblico tutta la nostra energia. Vi aspettiamo in tanti, in mare, ma anche in piazza Unità d’Italia a Trieste, nel nostro stand”.

“Siamo felici che ‘Go to Barcolana da Ravenna–Trofeo Gruppo Hera’ sia diventato un punto fisso del calendario autunnale del nord Adriatico. Collaborare con Barcolana per questa regata è motivo d’orgoglio. “Go To” ha trasformato un semplice trasferimento di avvicinamento in una regata e in una serie di appuntamenti che mirano a far vivere il clima Barcolana già sulle banchine del Circolo Velico Ravennate.” – ha affermato Giovanni Ceccarelli Consigliere con delega all’altura del Circolo Velico Ravennate -. Da anni stiamo lavorando per alzare il livello agonistico e di sicurezza della flotta nella nostra area di mare e questo evento offshore è assolutamente in linea con questi due obiettivi ambiziosi. In stretta collaborazione con Società Velica di Barcola e Grignano miriamo ad aumentare le barche iscritte a questa manifestazione e siamo certi di poter fare un buon lavoro, per incentivare la partecipazione ricordiamo a tutti è garantita ospitalità sia prima dell’evento a Ravenna che all’arrivo sulle rive a Trieste.”

La ‘Go to Barcolana da Ravenna’ fa parte della ‘Sfida Adriatica’, il circuito di avvicinamento a Barcolana in quattro regate che unisce il Sud e il Nord del Mare Adriatico per poi arrivare a Trieste. Tanti i circoli coinvolti, a partire dal promotore dell’iniziativa, Assonautica Italiana: SVBG, circolo Velico la Scuffia, Marina di Pescara, Marina Dorica, Lega navale Manfredonia, CVR e le Assonautiche di Pescara/Chieti, Ancona, Ravenna e Trieste.