Annunciati i 35 team invitati al Giro d’Italia Giovani Under 23 – edizione 2022

EMILIA ROMAGNA – Annunciati i nomi delle 35 formazioni (17 straniere e 18 italiane, compresa una formazione mista interregionale) invitate al Giro d’Italia Giovani Under 23, scelte dall’organizzazione del Giro Giovani tra le richieste di partecipazione (oltre 70) ricevute dall’Italia e dall’estero.

Al via della più impegnativa e ambita corsa a tappe al mondo per ciclisti Under 23 ci saranno team provenienti da 14 Paesi: Austria, Belgio, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Kazakistan, Norvegia, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.

Il Giro d’Italia Under 23, rilanciato a partire dal 2017 dal gruppo organizzativo ExtraGiro diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini, rappresenta un palcoscenico internazionale unico per territori e aziende, oltre a essere una sfida fondamentale per i migliori talenti del ciclismo italiano e mondiale.

Nel 2021 il Giro d’Italia Giovani Under 23 è stato vinto dallo spagnolo Juan Ayuso, già tra i più forti atleti del panorama World Tour. L’ennesimo esempio del ruolo del Giro Giovani, trampolino di lancio per i migliori U23 internazionali verso il mondo del professionismo

17 Team internazionali:

Tirol KTM Cycling Team – Austria

Lotto Soudal Development Team – Belgio

Team Elevate p/b Home Solution Soenens – Belgio

Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team – Belgio

Team Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas – Colombia

Équipe Cycliste Continentale Groupama-Fdj – Francia

Development Team DSM – Germania

Team Lotto Kern-Haus – Germania

Zappi Racing Team – Gran Bretagna

Israel Cycling Academy – Israele

Astana Qazaqstan Development Team – Kazakistan

Uno-X DARE Development Team – Norvegia

HRE Mazowsze Serce Polski – Polonia

Laboral Kutxa Sub23 Fundacion Euskadi – Spagna

Eolo-Kometa Cycling Team U23 – Spagna

Hagens Berman Axeon Cycling Team – USA

Swiss Racing Academy – Svizzera

18 Team italiani:

Bardiani CSF Faizanè – Emilia-Romagna

Biesse Carrera – Lombardia

Carnovali Rime Sias – Lombardia

Ciclistica Rostese – Piemonte

Cycling Team Friuli – Friuli-Venezia Giulia

Gallina Ecotek Lucchini – Lombardia

#inEmiliaRomagna Cycling Team – Emilia-Romagna

Mastromarco Sensi Nibali – Toscana

Sissio Team – Veneto

Team Beltrami TSA-Tre Colli – Emilia-Romagna

Team Colpack Ballan – Lombardia

Team General Store-Essegibi-F.lli Curia – Veneto

Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo – Toscana

Team Qhubeka – Toscana

Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol – Veneto

Work Service Vitalcare Videa – Marche

Zalf Euromobil Désirée Fior – Veneto

+ Team Interregionale