Anastasia e Cattani al Tour de l’Avenir con la Nazionale Italiana U23

Due corridori del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone tra i sei azzurri convocati dal CT Marino Amadori per il Tour de l’Avenir (20-26 agosto). La corsa a tappe di riferimento mondiale per gli Under 23, quella che ha lanciato Pogačar, Del Toro e Seixas. In sella alla nuova Pinarello Dogma F.

EMILIA ROMAGNA – Tommaso Anastasia e Alessandro Cattani sono stati convocati dal CT Marino Amadori nella Nazionale Italiana Under 23 per il Tour de l’Avenir, in programma dal 20 al 26 agosto 2026 sulle strade francesi. I due corridori del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone fanno parte dei sei azzurri selezionati, insieme a Nicolò Arrighetti e Tommaso Bosio (General Store – Essegibi – F.lli Curia) e Mirko Bozzola e Riccardo Lorello (SC Padovani).

Il Tour de l’Avenir è la corsa a tappe di riferimento mondiale per gli Under 23, il Tour de France dei giovani. Basta scorrere l’albo d’oro recente per capirne il peso: Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Paul Seixas sono solo alcuni dei campioni che hanno scritto pagine importanti della propria carriera su questi percorsi. Affrontarla con la maglia azzurra è un riconoscimento e una vetrina di primissimo livello internazionale.

Alessandro Cattani, lombardo classe 2005, torna in azzurro dopo il Tour of the Alps e nel corso di una stagione di grande continuità: vittoria nella cronometro Trofeo Bike Service, secondo posto alla Coppa della Pace e al Trofeo San Giovanni Valdarno, terzo al Trofeo Città di San Vendemiano, ottavo assoluto e primo italiano alla Ronde de l’Isard, quinto al Campionato Italiano Under 23. Un corridore completo, capace di essere protagonista in salita, nelle corse a tappe e contro il tempo: il profilo giusto per confrontarsi con il top al mondo al Tour de l’Avenir.

Tommaso Anastasia, veneto classe 2006, si è conquistato questa maglia Azzurra correndo sempre all’attacco. Dalle top-10 internazionali in Belgio alla Flèche Ardennaise e all’À Travers les Hautes Fagnes, passando per i piazzamenti alla Ronde de l’Isard, fino allo splendido secondo posto al GP Sportivi di Poggiana di pochi giorni fa, battuto solo da Milesi della Ineos Grenadiers Racing Academy. Una stagione costruita con personalità e spirito offensivo, che ha convinto il CT della Nazionale a puntare su di lui per la corsa a tappe più importante dell’anno.

Per una sfida così importante, Pinarello ha preparato qualcosa di speciale per i due ragazzi: Anastasia e Cattani pedaleranno con la nuova Dogma F, telaio che rappresenta l’evoluzione del modello che ha conquistato le più importanti competizioni del ciclismo mondiale. Il nuovo carbonio Torayca M40X consente un telaio più leggero di 108 grammi rispetto al modello precedente, con maggiore efficienza nella trasmissione della potenza e migliore capacità di assorbire le vibrazioni. L’aerodinamica è stata ulteriormente affinata con tubo sterzo più stretto, forcella ridisegnata e cavi interni integrati.

La doppia convocazione di Anastasia e Cattani al Tour de l’Avenir è il coronamento di una stagione 2026 di grande sostanza per il Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone: sei vittorie con cinque corridori diversi, numerosi podi e piazzamenti di prestigio nel calendario nazionale e internazionale, la brillante partecipazione al Giro Next Gen, le ottime prestazioni in Belgio contro i team Development. Il team conferma di essere tra le formazioni Continental più competitive in Italia e non solo, capace di formare corridori pronti a rappresentare il Paese nelle competizioni più importanti con la maglia della Nazionale.

Il progetto, ideato nel 2019 da Davide Cassani e promosso da APT Servizi Emilia Romagna, è presieduto da Gianni Carapia e conta sulla guida tecnica di Francesco Chicchi, oltre a Michele Coppolillo, Mauro Calzoni e Andrea Gallo come direttori sportivi, con Gian Luca Giardini nel ruolo di project manager. Al Tour de l’Avenir i ragazzi gareggiano con la maglia della Nazionale, ma portano con sé i valori e la crescita di un team che li ha formati e creduto in loro.

La formazione emiliano-romagnola, tra le principali realtà Continental italiane grazie al supporto del main sponsor Technipes, azienda presieduta da Raffaele Barosi, continua a lavorare con l’obiettivo di accompagnare i giovani atleti verso il professionismo, offrendo loro occasioni concrete di crescita attraverso un calendario ricco di appuntamenti di altissimo livello internazionale.

Il percorso di crescita del team continua grazie al sostegno dei partner Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Caffè Borbone, FTC, Suzuki Italia, Whuis.com, Pinarello, NEB18, Molino Naldoni, La Fabbrica Ava, FSA, Vision, Enervit, Selle Italia, Sidi, Salice, Biotex, Garmin, Lotto, Bertoldoshop.it, Banco BPM, Consorzio Terrabici, Personalizzandia, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.