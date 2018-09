Ambiente, a Bologna la prima Conferenza nazionale delle Green City. Venerdì 28 settembre, convegno in Regione

Appuntamento dalle ore 10, in Terza Torre, Sala 20 maggio 2012

BOLOGNA – Sviluppo sostenibile, economia circolare e città fondate sui principi della qualità ambientale ed ecologica. Questi i temi al centro della prima Conferenza nazionale delle Green City, in programma venerdì 28 settembre a Bologna e organizzata dal Green City Network, rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e dalle Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Il convegno sarà l’occasione per presentare le linee guida per le Green City in Italia, un pacchetto di misure unitarie e coerenti, articolate sui principali temi ambientali, per rendere più verdi e sostenibili le città.

Saranno presenti, tra gli altri, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, gli assessori regionale, Paola Gazzolo, e del Comune di Bologna, Alberto Aitini; il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo Ronchi; il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, Vannia Gava (dalle ore 10 – Sala 20 maggio 2012, terza torre, viale della Fiera, 8).