Alloggi popolari, ancora un mese per la raccolta delle domande di assegnazione nella 35a graduatoria

FERRARA – I cittadini avranno tutto il mese di agosto per presentare la richiesta di assegnazione di un alloggio popolare nell’ambito del 35° aggiornamento della graduatoria Erp. Il termine perentorio per presentare le istanze è fissato per le ore 13 del 31 agosto 2024. I termini per la ricezione della documentazione riapriranno a partire dalle ore 8 del 1° settembre, ma in quel caso le domande andranno a confluire nella 36a graduatoria.

“Ad oggi – informa l’assessore alle Politiche Abitative del Comune di Ferrara, Cristina Coletti – le istanze che sono pervenute nella 35a graduatoria sono 316, che andranno ad aggiungersi alle 736 che dovrebbero confluire dalla 34a. Un dato, quest’ultimo, che è solamente presumibile in quanto potrebbe variare a seconda delle assegnazioni degli alloggi che sono tuttora in corso. Rimangono in uso le attuali modalità di presentazione delle richieste, sia online che in forma cartacea per facilitare l’utenza nell’avvicinamento al servizio. Il personale dello Sportello Sociale Casa rimane sempre a disposizione per ogni chiarimento”.

Le domande di assegnazione possono essere effettuate sulla piattaforma Sosi@home – accessibile se in possesso di credenziali Spid/Cie/Cns – scegliendo l’opzione ‘Servizi abitativi’ (link https://www.comune.fe.it/it/b/17384/sosi-home-servizi-abitativi) oppure in forma cartacea.

È possibile consegnare i moduli anche a mano presso lo Sportello Sociale Casa di corso Giovecca, 203 e presso Acer in corso Vittorio Veneto.