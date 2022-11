All’Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo la seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival

SANREMO – Il Sanremo Cristian Music Festival 2022, patrocinato dal Comune di Sanremo e in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia – San Remo, per la sua seconda edizione ha ottenuto i Patrocini anche della Regione Liguria, a firma del Presidente Giovanni Toti, e della Provincia di Imperia, a firma del Presidente Onorevole Claudio Scajola.

È stato proprio il suo ideatore, Il cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival, a darne la notizia, oltre a comunicare la location, in cui, il 9, il 10 e l’11 febbraio 2023, si terrà il Festival della Canzone Cristiana e si esibiranno 24 artisti in gara.

La seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, si svolgerà nell’Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, sito nel Centro storico di Sanremo, in via Francesco Corradi, strada pedonale caratterizzata da alti e stretti palazzi di impianto medievale, i cui colori sono quelli tipicamente liguri, a 200 metri dal Teatro Ariston. Lo storico teatro, incorniciato da bellissime logge in pietra, è all’interno del cinquecentesco Palazzo dell’Antico Ospedale, sede della Federazione Operaia Sanremese, un’Associazione storica di cui Giuseppe Garibaldi fu primo Presidente Onorario.

Il Festival vedrà, tra le tante novità, ospiti i grandi nomi della Christian Music internazionale, una Resident Band che accompagnerà dal vivo tutti gli artisti.

Venturi afferma che anche il team organizzativo ha subito una radicale ristrutturazione, con l’arrivo di importanti figure ecclesiastiche, entrate a fare parte dello staff organizzativo del Festival, tra cui Suor Vincenzina Botindari, Accompagnatrice Spirituale (Christian Music Italy), Padre Luca Arzenton e Shout Koinonia, Accompagnatore Spirituale musicale, nonché Don Pasqualino Di Dio, Assistente Spirituale (Missionario pontificio della Misericordia), i quali, oltre ad aver offerto un grande apporto lavorativo, hanno rafforzato il messaggio e lo spirito del Festival, che si prefigge di promuovere la Nuova Evangelizzazione mediante la diffusione dei valori cristiani attraverso la canzone.

lI Festival si svolgerà in concomitanza con la sessantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana e, come lo scorso anno, sarà una staffetta, un Festival nel Festival, ad ingresso gratuito.

Il successo mediatico del Sanremo Cristian Music 2022, testimoniato dalle pubblicazioni delle più importanti agenzie di stampa nazionali, dai quotidiani, trasmesso nei notiziari e talk di Rai, Mediaset, TV 2000, Tele Padre Pio e molte televisioni locali di tutta Italia, è stato eclatante e ha aperto, finalmente anche in Italia, la strada al mercato della Christian Music, un genere che, in altre nazioni, è sullo stesso piano di tutti gli altri generi musicali da tantissimo tempo.

Tutto lo Staff organizzativo, capitanato dal suo Direttore artistico, è unito in un solo credo, quello in Dio.

“Ora che, anche in Italia, la strada è stata aperta per la Christian Music noi vogliamo continuare ad esserci, per farla crescere, perché è vero che ‘chi canta prega due volte’, come affermava Sant’Agostino!” ha dichiarato Fabrizio Venturi.