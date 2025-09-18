Alla docente dell’Università di Parma Maria Careri il “Premio alla Carriera” 2025

Consegnato in occasione del XXXI Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana

PARMA – La docente dell’Università di Parma Maria Careri, Ordinaria di Chimica Analitica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, in occasione del XXXI Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana è stata insignita del “Premio alla Carriera” per l’anno 2025, attribuito a una carriera che si è distinta per eccellenza nella ricerca e per alto impatto nella diffusione e rilevanza della Chimica Analitica in ambito nazionale e internazionale.

Nella motivazione si legge: “Per il suo contributo pionieristico allo sviluppo della spettrometria di massa analitica e della metrologia, per i molteplici ruoli istituzionali nell’Accademia e in Società Scientifiche di rilievo per la disciplina e per il ruolo di mentore di una prestigiosa scuola in Chimica Analitica“.

La visione pioneristica della prof.ssa Careri per lo sviluppo della spettrometria di massa analitica si è tradotta nella fondazione della “Scuola Nazionale in Metodologie Analitiche e Bioanalitiche in Spettrometria di Massa” che ha diretto dal 2005 al 2014, contribuendo all’alta formazione di migliaia di ricercatrici e di ricercatori in ambito accademico e aziendale e in enti di ricerca. Il lavoro pionieristico in questo campo ha aperto inoltre nuove prospettive sia attraverso studi riguardanti gli aspetti fondamentali delle tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa che attraverso lo sviluppo di metodi analitici innovativi con applicazioni in campo biomedico, forense, ambientale, per la qualità e la sicurezza alimentare.

Rilevante il contributo scientifico della prof.ssa Careri nell’affermazione del ruolo della metrologia, disciplina emergente a garanzia dell’affidabilità delle misurazioni, alla base del mutuo riconoscimento dei risultati analitici a livello internazionale, aspetto di rilievo nell’applicazione di metodologie analitiche nella diagnostica clinica e nel controllo della sicurezza degli alimenti. In questo ambito la prof.ssa ha favorito la creazione di reti di collaborazioni nazionali e internazionali, contribuendo alla creazione dell’infrastruttura europea METROFOOD-RI e dell’infrastruttura nazionale PNRR METROFOOD-IT, grazie alla quale anche l’Università di Parma potrà erogare servizi metrologici avanzati per la qualità, sicurezza e autenticità degli alimenti.

La premiazione ha riconosciuto l’impegno profuso dalla docente nell’assumere molteplici ruoli istituzionali nell’Accademia e in Società scientifiche rilevanti per il prestigio della disciplina. Presidente eletta della Divisione di Chimica Analitica nel triennio 2007-2009, è stata Presidente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale Chimica Analitica (2021/2023), ed è attualmente Coordinatrice della Commissione Permanente Scientifica della Società Chimica Italiana e Componente dell’Awards Committee della Analytical Chemistry Division IUPAC.

Dopo precedenti riconoscimenti da parte della Società Chimica Italiana, quali la “Medaglia Arnaldo Liberti”, la “Medaglia Alessandro Mangia” e la “Medaglia Giovanni Canneri”, il “Premio alla Carriera” testimonia il raggiungimento di risultati di grande rilievo ottenuti dal gruppo di ricerca della docente nel Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, con la creazione di una scuola prestigiosa anche a livello internazionale, con particolare riguardo alla scienza delle separazioni, alla spettrometria di massa analitica e alla sensoristica.