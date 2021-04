Alessandro Verre (Colpack Ballan) conquista il Trofeo Città di Meldola – G.P. AWC Event

EMILIA ROMAGNA – È Alessandro Verre (Colpack Ballan) ad aggiudicarsi il Trofeo Città di Meldola – G.P. AWC Event, gara ciclistica per Elite e Under 23 organizzata da AWC Event in collaborazione con ExtraGiro. Il Comune di Meldola (presente alla giornata il sindaco Roberto Cavallucci) torna dopo trent’anni ad ospitare una gara storica, dall’albo d’oro importante: nel 1991 l’ultima edizione andò a Marco Pantani. È il primo successo stagionale per Verre, lucano di Marsicovenere, al secondo anno tra gli Under 23 (classe 2001).

Organizzazione della gara a cura di AWC Event, il gruppo di Academy Woman Cycling coordinato dal presidente Andrea Silvagni e dal team manager Fausto Nanni che nel 2021 si dedica all’attività organizzativa in vista del ritorno nel 2022 all’attività agonistica, dopo 12 anni di attività con team di ciclismo femminile giovanile che hanno portato in dote un campionato europeo, ventuno titoli italiani e svariati riconoscimenti in campo nazionale e internazionale.

AWC Event si avvale della collaborazione di ExtraGiro, gruppo organizzativo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini che ha messo al centro delle proprie attività la bicicletta come motore di sviluppo e di rilancio per i territori e per il turismo sostenibile.

LA CRONACA – La gara per Elite e Under 23, con partenza e arrivo a Meldola, ha visto al via 178 partenti in rappresentanza di 37 formazioni, tra cui la Nazionale Italiana guidata dal Ct Marino Amadori, la Nazionale Statunitense, Vc Mendrisio (Svizzera) e tutte le migliori squadre italiane.

Si corre su 145,2 km, con quasi 2.400 metri di dislivello. Dopo il primo circuito di 5,2 km a Meldola da ripetersi 8 volte, la corsa affronta per cinque volte la salita che porta al borgo di Teodorano (salita di 4,5 km, pendenza media 5,6%, max 8%), percorrendo più volte un secondo circuito di 20,8 km prima del traguardo. Dall’ultimo passaggio ai 329 metri di altitudine di Teodorano sono 14 chilometri che portano all’arrivo.

Subito all’attacco un terzetto, di cui resta al comando in solitaria Marco Ghirlanda (Vc Mendrisio), poi raggiunto da Andrea Cervellera (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo) e Alessandro Santaromita (Vc Mendrisio).

Nel circuito finale si delinea una situazione diversa, con un sestetto al comando: oltre a Cervellera e Santaromita (Vc Mendrisio), ci sono Gianmarco Garofoli (Nazionale Italiana), Walter Calzoni (Gallina Ecotek Colosio), Michele Corradini (Viris Vigevano) e Riccardo Ciuccarelli (Biesse Arvedi). Per loro, un vantaggio di circa 30” a due giri dalla fine. Il gruppo li raggiunge e al suono della campana davanti resta il drappello dei migliori, una trentina circa.

Nell’ultimo giro, dopo la salita il drappello dei migliori procede compatto fino a circa 3 km dall’arrivo, quando Verre e Garofoli tentano la sortita e guadagnano quanto basta per giocarsi la vittoria in due. Garofoli resta a corto di energie dopo essere stato protagonista anche della fuga di giornata e così Verre riesce a tagliare il traguardo a braccia alzate e con buon margine. Secondo Garofoli, mentre Antonipo Puppio (Nazionale Italiana) regola il gruppo nello sprint per il terzo posto.

Più info sulla corsa: https://www.extragiro.it/trofeo-citta-di-meldola-la-gara

ORDINE D’ARRIVO:

1. Alessandro Verre (Team Colpack Ballan) 145,2 km in 3h47’03” alla media di 38,370 km/h

2. Gianmarco Garofoli (Nazionale Italiana) a 3”

3. Antonio Puppio (Nazionale Italiana) a 5”

4. Francesco Romano (Velo Racing Palazzago) s.t.

5. Luca Cretti (Beltrami Tsa Tre Colli)

6. Marco Murgano (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo)

7. Davide Botta (Vc Mendrisio)

8. Pasquale Abenante (Velo Racing Palazzago)

9. Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli)

10. Raul Colombo (Work Service Group Dynatek Vega)

STRADE BIANCHE DI ROMAGNA: martedì 20 aprile continuano gli appuntamenti ciclistici in Emilia-Romagna con la Strade Bianche di Romagna organizzata da ExtraGiro. La gara torna in calendario nel 2021 spostandosi da Mordano alla Valle del Conca per un percorso inedito e suggestivo, che presenta oltre 2.300 metri di dislivello e, tra sterrato, pendenze fino al 15% e terrazze panoramiche sugli Appennini e sul Mare Adriatico, si candida subito a diventare un punto di riferimento per il ciclismo italiano in un territorio a tradizione contadina, poco contaminata dallo sviluppo industriale, splendida per i cicloturisti e a pochi chilometri dalla funzionale rete di Bike Hotel sorti negli ultimi vent’anni in Romagna.

L’edizione 2021 di Strade Bianche di Romagna per Elite e Under 23 si corre martedì 20 aprile su un percorso complessivo di 136,2 km, con partenza e arrivo a Mondaino, toccando tutti gli otto Comuni della Valconca, la valle più a Sud della Romagna: Mondaino, Gemmano, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente.

