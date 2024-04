Al parco Novi Sad asta delle bici e passeggiata a 6 zampe

Domenica 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della salute, una mattinata all’insegna dei progetti di economia circolare e percorso didattico con il proprio cane

MODENA – L’asta di biciclette recuperate e una passeggiata didattica “a sei zampe” con il proprio cane sono i due appuntamenti in programma al parco Novi Sad, domenica 7 aprile, a partire dalle 9.30 e per tutta la mattinata, in occasione della Giornata mondiale della salute. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere azioni all’insegna dell’economia circolare e di attenzione al benessere.

Promossa dal Musa-Multicentro salute e ambiente del Comune di Modena, la giornata si apre alle 9.30 con il laboratorio, attivo per tutta la mattina, “Come ti rubo la bici” dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, attrezzarsi per evitarli. Alle 10, a cura della Ciclofficina Rimessa in movimento e in collaborazione con il Comitatissimo della Balorda di Carpi, inizia l’asta delle bici recuperate che prosegue fino a mezzogiorno o all’esaurimento delle bici in vendita. L’obiettivo è consentire ai cittadini di acquistare mezzi sicuri, legali e a basso costo e promuovere la mobilità ciclabile e l’economia circolare grazie, appunto, al recupero e alla rimessa in funzione dei mezzi.

Sempre alle 9.30, inizia anche “Una domenica da cani”, passeggiata a sei zampe per cani e proprietari accompagnata dal dog trainer e youtuber cinofilo Marco Annovi AmDogTraining che fornirà ai partecipanti indicazioni per migliorare la relazione con il proprio cane. In diversi punti della passeggiata saranno affrontate attività didattiche per migliorare la gestione domestica e la convivenza con l’amico a quattro zampe. Ritrovo e partenza dei partecipanti alla passeggiata sono all’entrata di via Berengario. La partecipazione è gratuita e la passeggiata dura circa due ore. Serve avere con sé ciotola, borraccia d’acqua e premietti appetitosi per il cane.