Al Maf il Campionato italiano della Bugia e un concerto di musica Klezmer

Domenica 18 giugno 2023 dalle 16 al Centro documentazione di San Bartolomeo in Bosco

FERRARA – Ultimo appuntamento culturale al MAF di San Bartolomeo in Bosco quello in programma domenica 18 giugno 2023, dalle 16, ma la pausa estiva non interromperà comunque le visite museali che manterranno gli orari consueti. Il programma proposto per domenica sarà caratterizzato da una vivacità culturale tutt’altro che scontata, che andrà dai contributi dei componenti l’‘Accademia della Bugia’ de Le Piastre, nell’alta valle pistoiese del Reno, a un concerto di musica “klezmer” del gruppo musicale ferrarese Akordyan. Il klezmer riguarda la musica di accompagnamento di feste di matrimonio, funerali o semplici episodi di vita quotidiana e nasce all’interno delle comunità ebraiche dell’Europa.

Per quel che riguarda il campionato italiano della Bugia, si tratta di un’iniziativa inconsueta (e per molti versi esilarante!) incentrata una manifestazione molto nota, anche a livello internazionale, ormai giunta alla 47ª edizione. Da Le Piastre, quasi alle sorgenti del “nostro” fiume Reno, giungeranno i “senatori” dell’Accademia della Bugia, ovvero Emanuele Begliomini, Paolo Rinaldi e Aldo Toccafondi, che illustreranno con vivacità questa singolare e ormai storica iniziativa, anche attraverso l’inaugurazione della mostra “Campionato italiano della Bugia: una storia vera”. Retrospettiva illustrata sulla storia della particolare manifestazione di Le Piastre”, in parete fino al 30 luglio 2023. Le bugie (quelle con la B maiuscola!) saranno quindi le protagoniste di questa prima fase dell’incontro museale, promosso in collaborazione con l’Accademia della Bugia e le Edizioni ferraresi “Festina Lente”.

Farà quindi seguito un altrettanto interessante concerto di musica “Klezmer” proposto dal noto gruppo ferrarese “Akordyan”, autorevolmente attivo anche in ambiti nazionali, che proporrà significativi esempi musicali del popolo ebraico, ricchi e avvincenti, che narrano la storia di quel popolo. Promosso dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall’Associazione omonima, l’appuntamento

si concluderà con il “classico” buffet con i prodotti della terra estense, riservato a tutti i partecipanti.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

Per info: MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, San Bartolomeo in Bosco (Ferrara), tel. 0532 725294, email info@mondoagricoloferrarese.it, sito web www.mondoagricoloferrarese.it.