Ais Romagna lancia ‘Esperienze di Vitae’, incontro di 3 territori del vino: Riccione 5 marzo

RICCIONE (RN) – Ais Romagna lancia un nuovo grande evento del vino: “Esperienze di Vitae”. Protagonista il meglio dell’enologia della Romagna, insieme a quella di Emilia e Marche. Appuntamento sabato 5 marzo a Riccione al Palazzo del Turismo con la prima edizione di un format che mette insieme le produzioni d’eccellenza di una settantina di cantine in rappresentanza dei tre territori.

“Le cantine partecipanti non sono scelte a caso – spiega Roberto Giorgini, Presidente di Ais Romagna – coinvolte infatti sono quelle che hanno ricevuto il punteggio massimo nella guida Vitae edizione 2022 di Ais nazionale. L’obiettivo della giornata è quello di divulgare la conoscenza dei prodotti d’eccellenza dei tre territori e offrire alla platea di appassionati e operatori del settore l’opportunità di un evento unico nella sua ideazione: unire l’Emilia e la Romagna alle Marche nella presentazione e premiazione dei vini alle cantine produttrici”.

“Esperienze di Vitae” durerà l’intera giornata di sabato scandita in diversi momenti tra premiazione delle cantine che hanno ricevuto le 4 Viti e momenti di degustazione aperti a operatori del “fuori casa” e pubblico. Alla giornata sono coinvolti anche alcuni consorzi di prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna per l’abbinamento cibo-vino da sempre uno dei pilastri nella divulgazione dei corsi Ais.

“Si tratta di una giornata che mette in sinergia tre territori conosciuti per le loro produzioni al top in un percorso di conoscenza che coinvolge pubblico e operatori del settore – afferma Raffaele Nanni, Vice Presidente Ais Romagna – Un territorio per crescere deve sapersi confrontare con altri, ed è quello che sarà fatto in un questo evento che significativamente abbiamo sottotitolato ‘Unione d’Eccellenza’. Tutto questo in un aperto clima di condivisione, che fa incontrare tre aree vitivinicole con i prodotti certificati della nostra regione, conosciuti in tutto il mondo per le loro produzioni di qualità”.

Esperienze di Vitae è promosso da Ais Romagna in collaborazione con Ais Emilia e Ais Marche.