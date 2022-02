A Villa Torlonia Teatro il 20 febbraio tornano i “Digitali purpurei” con Geopop

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Domenica 20 febbraio torna a Villa Torlonia Teatro la rassegna DIGITALI PURPUREI (Gli youtuber vanno in scena). Il titolo (riferimento scherzoso alla raccolta pascoliana Digitale purpurea) allude al fatto che l’incontro sarà in teatro con autori noti principalmente per il loro lavoro nel mondo digitale. I temi spazieranno dalla filosofia, alla letteratura, alla scienza.

Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà Geopop.

Geologo, divulgatore scientifico e fenomeno del web dove ogni giorno spiega i segreti della Terra a cinquecentomila follower, Geopop a San Mauro Pascoli affronterà il concetto di green relativo e mai assoluto.

Accompagnato sul palco da Roberto Mercadini, Andrea Moccia, in arte Geopop, parlerà di diversi argomenti: dal riscaldamento globale al motivo principale per cui le attività antropiche sono determinanti, passando alla transizione energetica, fino alle fonti energetiche, non dimenticando il ruolo delle rinnovabili classiche (solare e eolico), del gas metano ed infine verrà dato uno sguardo alle soluzioni energetiche del prossimo futuro.

Andrea Moccia (Napoli, 20 agosto 1985) è un geologo, manager, videomaker, divulgatore scientifico e saggista. Dopo la laurea triennale e specialistica in Geologia e un Master di II livello in Georisorse presso l’Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo percorso professionale nel 2011 a Glasgow, presso la scozzese Midland Valley Exploration, per poi trasferirsi a Parigi presso l’Istituto Nazionale Francese dell’energia (IFPen Group) dove ha ricoperto il ruolo di Deputy Team Manager dell’équipe geologia e geofisica fino al 2020. Ha viaggiato per il mondo e lavorato a progetti di esplorazione e modellizzazione geologica del sottosuolo in più di venti Paesi, collaborando con team internazionali e aziende leader. Nel 2018 ha creato «Geopop», un progetto di divulgazione scientifica, diventato poi nel Gennaio 2021 un magazine del gruppo editoriale Ciaopeople.

Nel 2021 ha pubblicato “Un Tesoro al Piano Terra” (Cairo Editore), un libro incentrato sulla relazione tra la società moderna e le ricchezze del sottosuolo.

I prossimi youtubers che Roberto Mercadini incontrerà sono:

domenica 13 marzo, alle 16, Ruggero Rollini,

domenica 27 Marzo alle 16, Entropy for life

domenica 10 aprile, alle 16, Spazi attorcigliati

PREVENDITE E BIGLIETTI

– Biglietto unico €10

– Prevendite on-line www.liveticket.it/evento.aspx?Id=331403

– Biglietteria in teatro aperta 1h prima dello spettacolo

INFO E PRENOTAZIONI

Da lunedì a sabato, ore 16-19

Tel. 370.3685093

spettatore@sillaba.org

VILLA TORLONIA TEATRO

Via Due Martiri 2

San Mauro Pascoli (FC)

www.parcopoesiapascoli.it

La stagione teatrale 21/22 è curata da Sillaba Coop, con il contributo del Comune di San Mauro Pascoli e della Regione Emilia-Romagna.

