A Riccione un weekend di appuntamenti tra cultura, tradizione, benessere e divertimento

RICCIONE (RN) – Riccione si prepara a vivere un nuovo fine settimana ricco di eventi per tutti. Dalle antiche tradizioni alla grande partecipazione collettiva che richiama il forte sentimento che lega la città al mare, dalla fotografia d’autore alla danza, passando per le iniziative dedicate al relax e al benessere. E poi ancora i mercatini, la musica dal vivo e i laboratori in spiaggia per i bambini. Tante occasioni per scoprire ancora una volta la Perla verde dell’Adriatico in tutte le sue sfumature, tra arte, natura, cultura e convivialità.

Il gran gala di Riccione Estate Danza: il 17 luglio in piazzale Roma

Questa sera, giovedì 17 luglio (ore 21:30), nell’ambito delle giornate di formazione di Riccione Estate Danza dedicate ai giovani ballerini e guidate dai grandi nomi della coreografia contemporanea, piazzale Roma ospiterà DanceXperience – Danza con noi, una serata di gala aperta al pubblico che offrirà a scuole e danzatori l’opportunità di esibirsi in un contesto stimolante ed emozionante. Tra gli ospiti di spicco, il celebre danzatore Giuseppe Picone e la coppia coreografica Sasha Riva e Simone Repele, definiti dalla stampa internazionale “i poeti della danza”. Durante la serata sarà conferito, per la prima volta, il Premio al talento Carla Fracci, un riconoscimento istituito da Cruisin’ Riccione Estate Danza in collaborazione con la famiglia della grande artista, per celebrarne la memoria indelebile e onorare la sua straordinaria partecipazione all’edizione 2018 di Riccione Estate Danza. A consegnare il premio sarà Francesco Menegatti Fracci, figlio della grande étoile.

La Festa della Madonna del Mare: tutte le iniziative dal 18 al 20 luglio

Dal 18 al 20 luglio Riccione celebra la Madonna del Mare. I festeggiamenti si aprono venerdì 18 luglio alle 21:15 al Club Nautico con l’incontro pubblico “Archeologia della navigazione. Il Mediterraneo antico”, in cui Stefano Medas, in dialogo con Roberto Leardini, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio tra storia, archeologia ed etnografia, con al centro la Saviolina, simbolo identitario di Riccione. L’appuntamento sarà arricchito da contrappunti sonori a cura di Onorino Tiburzi. Sabato 19 luglio, alle 17, il porto di Riccione ospita la tradizionale veleggiata della Saviolina insieme alle imbarcazioni storiche della Romagna. Domenica 20 luglio, alle 9:30, stesso luogo per la cerimonia della deposizione della corona in onore della Madonna del Mare, seguita dalla suggestiva processione in mare con la Saviolina e le vele storiche. In serata, alle 21:15, il piazzale del Porto accoglierà la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo emerito Francesco Lambiasi. L’edizione 2025 della festa della Madonna del Mare si conclude con lo spettacolo pirotecnico. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Meditazione all’alba immersi nel verde: il 19 luglio nel parco di Villa Mussolini

A Riccione il sabato prende il via all’insegna dell’armonia e del benessere interiore con le lezioni di Yoga. Nella suggestiva cornice del giardino di Villa Mussolini, dalle 6:30 alle 7:30, l’insegnante Renza Bellei guiderà i partecipanti in un viaggio emozionale pensato per rigenerare corpo e mente. La partecipazione è a offerta libera; si consiglia di portare con sé un tappetino.

Il mare e la spiaggia raccontati dai grandi fotografi della Magnum in mostra a Villa Mussolini

Prosegue a Villa Mussolini la mostra fotografica “Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge”, un viaggio visivo tra le spiagge del mondo. Curata da Andréa Holzherr e organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos (Parigi) e Rjma progetti culturali, l’esposizione raccoglie le opere di otto celebri fotografi dell’agenzia Magnum: Ferdinando Scianna, Bruno Barbey, Bruce Gilden, Harry Gruyaert, Trent Parke, Olivia Arthur, Newsha Tavakolian e Martin Parr. Tra le immagini in mostra, anche gli scatti realizzati da Scianna a Riccione nel 1989 e alcune delle fotografie balneari più iconiche firmate da Parr. Attraverso l’obiettivo di questi maestri della fotografia internazionale, il pubblico è invitato a esplorare la complessità della vita in spiaggia: scene di spensieratezza e divertimento si alternano a momenti più intimi e riflessivi, componendo un racconto visivo che mette in luce la condizione umana in uno dei contesti più condivisi al mondo. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23; l’ingresso è a pagamento.

I “Ricordi di un’estate”: i paesaggi marini in mostra al Centro della Pesa

Prosegue fino al 30 agosto la mostra fotografica “Ricordi di un’estate” di Monica Baldi, presso la galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). In mostra oltre 20 fotografie stampate su carta cotone da acquerello che raccontano l’amore per la riviera romagnola e il legame profondo con Riccione, tra paesaggi marini ritratti nei momenti più intimi e silenziosi, spiagge e cabine lontane dalla frenesia estiva. La fotografia di Monica Baldi si distingue per una cifra poetica e delicata, che richiama le estetiche visive degli anni ’80 e ’90 e si nutre di suggestioni letterarie e cinematografiche, dai paesaggi raccontati da Pier Vittorio Tondelli alle atmosfere oniriche del mondo felliniano. L’ingresso alla mostra è libero, con apertura al pubblico dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50 e il lunedì dalle 14 alle 18:50.

Sport, benessere e tempo libero

Oggi pomeriggio, giovedì 17 luglio (ore 17:30) presso lo stabilimento balneare 125, il Museo del Territorio propone laboratori a tema storico e archeologico per bambini dai 5 ai 13 anni.

Questa sera, giovedì 17 luglio, torna “Alba Romagna”, la rassegna dedicata alla musica e ai balli popolari romagnoli, con la musica dal vivo che celebra la cultura locale, tra note, danze e divertimento per tutte le età, ai Giardini Alba (viale Cilea, 10). Stessa data per un altro appuntamento musicale, in piazza Sacco e Vanzetti, con un coinvolgente dj set a partire dalle 21.

Ogni giovedì dalle 19, la passeggiata serale si anima con la rassegna di pittura estemporanea: sul lungomare, nel tratto compreso tra piazzale del porto e le spiagge 88/90, artisti del territorio realizzeranno le loro opere dal vivo, sotto gli occhi curiosi di passanti e turisti. A completare l’esperienza della camminata alla scoperta di Riccione anche il mercatino hobbistico serale in viale Gramsci (dal civico 4) e in viale Corridoni (civico 37), con proposte artistiche, oggetti curiosi e prodotti alimentari.

Dal 17 al 19 luglio piazzale Aldo Moro ospita il “Trofeo nazionale di pattinaggio Csen gruppi spettacolo e sincro”.

Sabato 19 luglio, sul lungomare Goethe, nella piazzetta nei pressi della zona 115, tornano i mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani: dalle 16 alle 24 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di creazioni uniche e originali, in un’atmosfera suggestiva tra mare e creatività.

Domenica 20 luglio, al tramonto, il mare diventa il palcoscenico di un’esperienza meditativa collettiva. A partire dalle 20, nella spiaggia libera di piazzale San Martino, i partecipanti saranno guidati da Stefano Visani in un momento di meditazione, ascolto del respiro e consapevolezza del proprio corpo, per ritrovare armonia ed equilibrio.

Ogni settimana, dal martedì alla domenica, l’iniziativa “Meditare camminando” invita alla camminata del mattino in riva al mare. Il ritrovo è presso la spiaggia libera di piazzale San Martino alle 7:30 (è consigliabile portare un telo da mare e una bottiglietta d’acqua).