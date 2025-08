A ottobre il 10° Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus

FAENZA (RA) – Il 4 e 5 ottobre ritorna, alla sua decima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre).

L’evento è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, basta inviare una mail a: enrico.deregibus@gmail.com .

Momento importante della due giorni sarà la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione. Il premio lo scorso anno è andato a Giuseppe Catani, dopo Marcella Sullo, premiata nel 2023, e Federico Savini, premiato nel 2022. Il vincitore di quest’anno sarà annunciato prossimamente.

Nella prima giornata di sabato ci sarà fra l’altro il consueto appuntamento con la “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. Come da tradizione il riconoscimento sarà assegnato al “Miglior sito web” e al “Miglior blog personale”.

Domenica 5 ottobre dalle 9.30 è in programma invece un seminario intitolato “Oggi, domani: tutta un’altra musica?” con Giordano Sangiorgi (patron del Mei) su “Essere indipendenti oggi”, Federico Savini (Blowup) su “Come cambia la musica nel 2025”, Roberta Balzotti (Tgr Marche) su “Permette un’intervista? No, grazie. Il giornalismo musicale preconfezionato”, Giulio Donati (Il Piccolo/Corriere Cesenate) su “Donne e uomini di buona volontà desiderano e cantano pace”, Fabrizio Galassi (consulente musicale ed esperto di industria musicale) su”Musicisti e autosabotaggio: come buttare la carriera in 5 mosse”, Irene Buselli (cantautrice e ricercatrice industriale in Intelligenza Artificiale) su “L’intelligenza artificiale nella musica”.

Nei primi nove anni del Forum si sono svolte numerose iniziative: tavoli di lavoro, assemblee, lezioni, presentazioni, corsi di aggiornamento, incontri con figure professionali. Sono stati coinvolti sino ad oggi circa 400 giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, sino alle radio e tv.