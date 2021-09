A Macfrut 2021 si presenta International Cherry Symposium

Mercoledì 8 settembre alle ore 12.15 al Rimini Expo Center alla presenza dell’Assessore Regione ER Alessio Mammi

RIMINI – Macfrut 2022 ospiterà International Cherry Symposium. La kermesse di respiro internazionale sarà presentata in anteprima mercoledì 8 settembre alle ore 12,15 nel corso della 38esima edizione di Macfrut, in programma la prossima settimana a Rimini Expo Center (7 al 9 settembre). Alla presentazione ci saranno l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi, il Presidente di Macfrut Renzo Piraccini, Stefano Lugli dell’Università di Modena e Reggio, Brunella Morandi dell’Università di Bologna e Davide Neri dell’Università Politecnica delle Marche.

International Cherry Symposium si svolgerà dal 2 al 6 maggio del prossimo anno e richiamerà produttori ed esperti da tutto il mondo, con una “anteprima” già a partire da questa edizione di Macfrut che ospiterà un convegno sulle nuove frontiere sulla frutticoltura protetta con uno speciale focus sul ciliegio (martedì 7 settembre ore 15).

Tornando all’International Cherry Symposium, l’evento si compone di diversi appuntamenti: una due giorni di alta formazione nel Centro residenziale di Bertinoro (2 e 3 maggio); un Simposio mondiale sui temi chiave del ciliegio (mercato globale, sostenibilità, innovazione varietale, coperture) ospitato a Macfrut (4 maggio); un evento con i top player del settore sui trend di mercato (5 maggio) così come visite guidate nelle principali aziende del settore presenti a Macfrut (5 maggio); un tour tra i principali produttori di ciliegio per toccare con mano le innovazioni di prodotto (6 maggio).

Tutto questo con un prodotto al centro di tutto: il ciliegio. “È con vero piacere che annunciamo International Cherry Symposium in programma nella prossima edizione di Macfrut – spiega Stefano Lugli, dell’Università di Modena e Reggio coordinatore tecnico dell’iniziativa insieme a Brunella Morandi e Davide Neri – E vista l’importanza dell’evento invitiamo sin da ora alla presentazione a questa edizione di Macfrut in programma mercoledì 8 settembre prossimo. La ciliegia è un prodotto dalla grande diffusione nella coltivazione in ambito mondiale, tanto da trovarlo dalla Norvegia all’Australia, dal Giappone al Canada. La disponibilità di prodotto fresco a livello globale oggi è in grado di coprire oramai quasi un’intera annualità. Secondo gli ultimi dati disponibili a guidare la classifica dei maggiori produttori di ciliegie sono sei Paesi: la Turchia, seguita dagli Stati Uniti. Al terzo e quarto posto troviamo due paesi emergenti, il Cile e l’Uzbekistan, entrambi con una impressionante crescita in superfici e produzioni investite a ciliegio. In Europa primeggiano Spagna e Italia, con produzioni e superfici stabili ma con prodotti di altissima qualità. A Macfrut 2022, nel corso di un focus dedicato ai maggiori produttori mondiali di ciliegie, i principali top players relazioneranno sulle prospettive future e sui trend di mercato delle ciliegie”.