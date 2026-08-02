A grande richiesta torna a Rimini il gran Circo Rolando Orfei

Spettacoli dal 5 Agosto al 19 Agosto

RIMINI – Dopo lo strepitoso successo ottenuto lo scorso mese ritorna a grande richiesta a Rimini il gran Circo Rolando Orfei che, con il suo nuovo ed esnusiasmante spettacolo sta incantando il pubblico romagnolo e non solo! Uno show unico nel suo genere con tanti bravissimi artisti internazionali. Il famoso complesso circense ritorna a Rimini in Località Miramare – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, dal 5 Agosto al 19 Agosto e presenterà tutti i giorni i seguenti spettacoli: dal Lunedi al Venerdi ore 21:30 – Sabato e Domenica ore 18:30 e ore 21:30 .

Si tratta di uno spettacolo pluripremiato e visto da milioni di persone ,con attrazioni internazionali e per la gioia dei più piccoli saranno ospiti speciali le K-Pop. Uno show moderno che vede anche la partecipazione dello showman KRASSYM (presentatore dello spettacolo) e del conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili con la strocia famiglia circense Coda Prin, che quest’anno compie 54 anni di attività circense… Il loro circo fu fondato nel 1972 dai fratelli Coda rin ( Pier Giovanni, Roberto, Fiorentino) e da Bonfiglio Niemen, il circo Coda Prin continua ancora oggi il suo glorioso cammino con i figli e i nipoti affascinando intere generazioni.

Nella grande pista tante novità come: la Donna LASER interpretata dalla bravissima artista circense Kelly Maugeri, che trasformerà il tendone in un’esperienza immersiva grazie a un gioco di luci altamente scenografico, capace di creare un’atmosfera surreale, in pista anche la giovane ed elegante contorsionista Kendra D’Amico ed il talentuoso giocoliere con le palline Konnor D’Amico. Risate assicurate con i famosi ed internazionali clown del circo: Cirillo (Jones Coda Prin) “clown Nino” (Dylan Coda Prin) e “clown Gino” (Russell Coda Prin) ed il talentuoso clown-giocoliere Johnny Bello (Kenneth Coda Prin), e ancora . Nella grande pista tanti animali: dai cavalli in libertà presentati dall’addestratore Davide Hamar, al numero delle tigri presentate dai famosi domatori Alex e Luke Franchetti fino ad arrivare agli animali esotici presentati dall’addestratrice Karyn Galves.

È possibile prenotare i biglietti sul sito orfeientertainment.it e presso il botteghino del circo. Per informazioni è possibile telefonare il 340 2572929 oppure scrivere a stamparolandoorfei@libero.it