8 marzo: all’Università di Parma Seminario internazionale sulla tassazione ambientale

PARMA – Mercoledì 8 marzo all’Università di Parma (Aula della Bandiera della Sede centrale) è in programma il Seminario internazionale sulla tassazione ambientale, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, con relatori e relatrici internazionali che affronteranno, sotto il profilo tributario, alcuni temi di estrema attualità legati alla tutela dell’ambiente e al cambiamento climatico.

Come possiamo rendere le nostre città più sostenibili sul piano ambientale e come possiamo favorire l’economia circolare e la transizione verde? Nonostante le numerose difficoltà nel contesto geopolitico globale, la risposta a queste domande dovrebbe essere il più possibile condivisa a livello europeo e, più in generale, internazionale. Di questo e altro si discuterà nel corso del seminario, che si svolgerà in spagnolo e in inglese.

Tra i relatori autorevoli docenti spagnoli, oltre ad alcuni importanti studiosi e studiose italiani. I lavori saranno aperti alle 10 dai saluti istituzionali di Cristina Coppola, docente di Diritto Privato e Presidente del Corso di studio in Giurisprudenza dell’Università di Parma, e a seguire dall’introduzione di Alberto Comelli, docente di Diritto tributario e Diritto tributario europeo all’Università di Parma. Al prof. Comelli saranno affidate anche le conclusioni a fine mattinata.

Per iscriversi occorre inviare una e-mail a maria.fretto@unipr.it

Per gli iscritti sarà possibile seguire il seminario anche da remoto su piattaforma Teams.