4° Riccardo Sofia e 7° Davide Dapporto a Castellucchio (Mn)

Per Tarozzi un’altra gara da protagonista al Giro del Medio Brenta

EMILIA ROMAGNA – Doppio piazzamento tra i primi dieci nel primo week-end di luglio per #inEmiliaRomagna Cycling Team, la formazione promossa e ideata da APT Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici nel 2019 e che rappresenta ancora oggi una case history di sport e marketing territoriale senza eguali, in Italia e nel mondo.

Sabato 3 luglio al Gp Comune di Castellucchio (Mn) il bolognese Riccardo Sofia ha chiuso al 4° posto, a un passo dal podio, nello sprint del gruppo principale che ha visto piazzato anche il compagno di squadra faentino Davide Dapporto, giunto 7°.

Quella di Castellucchio è stata una gara Elite-Under 23 con 181 iscritti, tra cui 148 atleti al via: 174 km pressoché pianeggianti, ma con un tratto di strada bianca di 1.300 metri da ripetere 8 volte. Nelle fasi finali sono restati davanti in una trentina, con epilogo in volata che ha visto il doppio piazzamento dei ragazzi emiliano-romagnoli.

Domenica 4 luglio, ancora tra i protagonisti il faentino Manuele Tarozzi, che in una giornata caratterizzata dalle pessime condizioni atmosferiche ha comunque onorato alla grande il 35° Giro del Medio Brenta (Pd), dove è restato nel drappello di una quindicina di corridori che nel finale si è giocato la corsa. È mancato l’acuto, ma il piazzamento a ridosso dei primi dieci in una gara impegnativa è per Tarozzi l’ennesima conferma della continuità nelle prestazioni ad alto livello che sta caratterizzando questa fase della sua stagione.

In generale, questo week-end ha confermato il trend positivo per #inEmiliaRomagna Cycling Team in una stagione che ha già dato ottimi riscontri: tra i momenti più intensi, si ricordano la vittoria di tappa a Riccione di Andrea Cantoni, con Maglia Rosa, al Giro d’Italia Giovani Under 23, e il 15° posto dopo una lunga fuga in diretta tv per Manuele Tarozzi ai Campionati Italiani Elite.