3° posto di Luca Collinelli a Misano Adriatico

«Team Technipes #inEmiliaRomagna» subito sul podio

MISANO ADRIATICO (RN) -Si conclude con un piazzamento sul podio il primo week-end di gare del Team Technipes #inEmiliaRomagna.

È stato il ravennate Luca Collinelli, classe 2003, a ottenere il 3° posto all’autodromo di Misano Adriatico, domenica 26 febbraio, al GP Misano.

Dopo una intera gara sotto la pioggia, l’epilogo allo sprint tra i corridori rimasti in gruppo, ormai solo una trentina, ha premiato Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli) davanti ad Alessio Portello (Q36.5 Continental) e al giovane romagnolo Luca Collinelli, capace di mostrare subito una buona condizione in sella alla sua Bianchi Oltre XR4.

«Ci si aspettava una gara lineare, ma pioggia, vento e il ritmo alto hanno reso il finale molto selettivo – ha detto Luca Collinelli dopo il 3° posto –. È un ottimo piazzamento che fa iniziare bene la stagione, poi speriamo di migliorarci nelle prossime gare. Per oggi devo ringraziare i miei compagni e in particolare Matteo Montefiori, che ha lavorato davvero sodo per me».

«Essere nell’ordine di arrivo è sempre un buon segnale – riassume Michele Coppolillo, direttore sportivo del Team Technipes #inEmiliaRomagna insieme a Francesco Chicchi, Mario Chiesa, Mauro Calzoni e Alberto Contoli –. Ma anche le prestazioni dei ragazzi alla Coppa San Geo e alla Firenze-Empoli nel complesso sono state molto buone, vuol dire che abbiamo lavorato bene fino a ora e che siamo pronti per affrontare una stagione impegnativa ma che aiuterà i ragazzi a crescere».

Il buon avvio del Team Technipes #inEmiliaRomagna, presieduto da Gianni Carapia, era già stato mostrato sabato 25 febbraio, pur senza ottenere piazzamenti in top ten. Alla Coppa San Geo Davide Dapporto ha sfiorato il colpaccio, attaccando nel finale con altri due corridori e venendo raggiunto dal gruppo a meno di un chilometro dall’arrivo. Alla Firenze-Empoli, i ragazzi del team emiliano-romagnolo sono rimasti nel vivo della corsa ma senza piazzarsi nello sprint del gruppo finale, con Emanuele Ansaloni, Gabriele Petrelli, Alessandro Monaco e Romaric Forques comunque nei primi trenta dell’ordine d’arrivo che si sono giocati la vittoria allo sprint.

Per il team emiliano-romagnolo, nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e promosso da da APT Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici, l’ingresso del nuovo main sponsor Technipes, azienda di Santarcangelo di Romagna presieduta da Raffaele Barosi, ha portato al passaggio allo status di formazione Continental.

Un salto di qualità che mercoledì 1 marzo si concretizzerà nella partecipazione della squadra al 60° Trofeo Laigueglia, organizzato dal Comune di Laigueglia e da ExtraGiro, che vedrà in gara ben 9 formazioni World Tour e 6 Professional, oltre a 5 Continental. In Liguria saranno al via Ansaloni, Dapporto, Forques, Monaco, Nessler, Innocenti e Petrelli.

In gara mercoledì 1 marzo anche gli altri Under 23 (Collinelli, Montefiori, Sergiampietri e Umbri), iscritti al Trofej Umag – Umag Trophy in Croazia, per la prima trasferta internazionale del Team Technipes #inEmiliaRomagna.