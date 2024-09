24°ERF: Gala lirico con Bezdüz, Farnocchia e Angelov il 7 settembre a Sasso Morelli

IMOLA (BO) – Sabato 7 settembre (ore 21.00) Emilia Romagna Festival torna nella suggestiva cornice di Villa La Babina alle porte del borgo di Sasso Morelli per il consueto Gala Lirico di fine stagione. Protagonisti della serata due grandi interpreti di fama internazionale, il tenore turco Bülent Bezdüz e il soprano Serena Farnocchia, accompagnati dallo straordinario pianista bulgaro Ludmil Angelov, che insieme si cimenteranno nelle arie più famose e amate dal pubblico, tratte dal grande repertorio operistico.

Il concerto si apre con un’aria celebre di Gaetano Donizetti, Una furtiva lagrima dal “L’elisir d’amore” e prosegue, sempre nel solco della grande tradizione canora italiana, con Ritorna vincitor dall’”Aida” di Giuseppe Verdi. Tra gli altri brani in programma, tre delle arie più toccanti di Giacomo Puccini: E lucevan le Stelle, dove il tenore Bezdüz interpreterà Cavaradossi che canta il suo addio alla vita e all’amore; Vissi d’arte, in cui Farnocchia, nel ruolo di Tosca, esprimerà il suo dolore e la sua devozione artistica; e O soave fanciulla da La Bohème, un duetto romantico tra Mimì e Rodolfo, che sarà celebrato dall’intensa interazione tra le voci dei due cantanti. A chiudere la serata Brindisi da “La traviata” di Giuseppe Verdi, un inno alla gioia e alla celebrazione della vita, con il duetto festoso tra Violetta e Alfredo, tra i momenti più iconici dell’opera.

Bülent Bezdüz è un tenore di origine turca che ha studiato ad Ankara e si è poi perfezionato a Manchester. Tra i suoi numerosi ruoli figurano Rodolfo ne La Bohème con la Canadian Opera Company e lo Stadttheater Klagenfurt, Edgardo in Lucia di Lammermoor a Göteborg, Portland e Buenos Aires, Pang in Turandot all’Opera olandese e Nemorino in The Love Drink all’Opéra de Nancy. Ha tenuto concerti con la London Symphony Orchestra e Sir Colin Davis, tra cui il ruolo di Fenton in una registrazione di Falstaff vincitrice di un Grammy. Ne La traviata canta Alfredo, ruolo che ha già interpretato all’Opéra de Rennes, all’Opera fiamminga, al Teatro Regio di Parma e all’Aspendo Opera Festival in Turchia.

Serena Farnocchia, nata a Pietrasanta, ha studiato canto con Gianpiero Mastromei. Vincitrice di vari concorsi in tutta Europa, nel 1995 ha vinto, giovanissima, il prestigioso concorso “Luciano Pavarotti” di Philadelphia. Dopo aver frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala nel biennio 1997/98, ha compiuto il debutto sul palcoscenico scaligero interpretando il ruolo di Donna Anna nel Don Giovanni con la direzione di Riccardo Muti. Serena ha calcato i palcoscenici di alcuni fra i maggiori teatri al mondo ed ha collaborato con importanti direttori d’orchestra.

Nato a Varna in Bulgaria, in una famiglia di musicisti, Ludmil Angelov comincia lo studio del pianoforte giovanissimo per poi, già padrone di un ampio repertorio e ottenuti notevoli successi, terminare il proprio percorso formativo con il massimo dei voti. Nel corso della sua luminosa carriera Ludmil Angelov è stato premiato in importanti concorsi internazionali, tra cui il Fryderyk Chopin di Varsavia nel 1985, primo pianista bulgaro nella storia ad aver avuto accesso alla finale, il primo premio al Concorso Palm Beach International in Florida nel 1990, per poi aggiudicarsi all’unanimità nel 1994 il primo premio a uno dei concorsi più ambiti: il World Piano Masters di Montecarlo, affermazione che lo ha consacrato definitivamente confermandolo come uno dei principali pianisti nel panorama internazionale. Da oltre 30 anni Angelov calca i più grandi palcoscenici internazionali e suona regolarmente nei centri musicali più famosi e con le orchestre sinfoniche più prestigiose.

IN CASO DI MALTEMPO

Verrà data comunicazione di nuova data/sede o cancellazione attraverso i canali ERF.

INFO INGRESSO

Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

A tutela del parco storico, prenotazione obbligatoria con assegnazione dei posti a ERF 0542 25747.

PROGRAMMA

Gaetano Donizetti

“Una Furtiva Lagrima” (Nemorino) da L’elisir D’amore

Giuseppe Verdi

“Ritorna Vincitor” (Aida) da Aida

“La mia letizia infondere” (Oronte) da I lombardi alla prima crociata

Giacomo Puccini

“Sola, perduta, abbandonata” (Manon) da Manon Lescaou

Fryderyk Chopin

da Douze études op. 25 n. 7 in do diesis minore

Giacomo Puccini

“E lucevan le Stelle” (Cavaradossi) da Tosca

“Vissi D’arte” (Tosca) da Tosca

“O Soave ve Fanculla” (Mimi& Rodolfo) da La Bohème

Franz Liszt

Rigoletto. Parafrasi dal concerto del Rigoletto S 434 di G. Verdi

Rodolfo Falvo

Dicitencello vuie

Eduardo di Capua

I’ te vurria vasà

Giuseppe Verdi

“Brindisi” da La traviata

BIOGRAFIE ARTISTI

Bülent Bezdüz, nato in Turchia, si è laureato all’Accademia di Musica dell’Università Gazi di Ankara. Dopo aver partecipato con successo al 1° Concorso vocale Leyla Gencer nel 1995 (İstanbul), ha vinto una borsa di studio dell’Unione Europea per entrare a far parte dell’European Opera Centre e ha debuttato in Europa nel ruolo principale del Lucio Silla di Mozart in tournée nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Allievo di Roman Werlinski e beneficiario di una borsa di studio del Ministero della Cultura francese, ha proseguito gli studi presso il CNIPAL di Marsiglia a livello di master nel 1998 ed è stato premiato al Concours International de Chant de Paris.

Bülent Bezdüz ha lavorato con molti direttori e registi prestigiosi, tra cui Sir Colin Davis, Riccardo Chailly, Vladimir Jurowski, David Parry, Richard Jones, Phyllida Lloyd, David Alden, Enrique Mazzola, Antonello Allemandi, Antonio Pirolli e Olivier Py.

Tra gli altri, ha interpretato i ruoli di Fenton (Falstaff), Alfredo (La Traviata), Rodolfo (La Bohème), Gennaro (Lucrezia Borgia), Nemorino (L’Elisir d’Amore), Leicester (Maria Stuarda), MacDuff (Macbeth), Edgardo (Lucia di Lammermoor) e Lensky (Eugene Onegin).

Tra le sue apparizioni più importanti figurano il Falstaff di Verdi con la London Symphony Orchestra diretta da Sir Colin Davis, la cui registrazione è stata premiata con un Grammy® Award, l’Ermione di Rossini sotto la direzione di David Parry e l’opera di Lensky.

E ancora l’Ermione di Rossini sotto la direzione di David Parry e con l’Opera Rara, la cui registrazione ha fruttato ai suoi solisti un Gramophone Award, nonché esibizioni in teatri prestigiosi come l’Opera di Stato di Istanbul, il Festival di Glyndebourne e l’Opéra de Lausanne, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Colon di Buenos Aires, l’Opéra de Marseille, l’Opéra de Montpellier, De Vlaamse Opera, Canadian Opera Toronto, Bühnen der Stadt Köln, Göteborg e Malmö, Portland Opera, Greek National Opera di Atene, Grand Théâtre de Dijon, Théâtre de Caen, Nancy, Opéra de Lille, Opera North, İstanbul Music Festival, Aspendos Opera Festival, CSO Ada Ankara, Tchaikovski Hall e Concertgebouw.

Dal 1992, Bülent Bezdüz è solista residente presso l’Opera di Stato di Mersin, in Turchia. Oltre ai ruoli operistici classici, ama cantare canzoni popolari turche in arrangiamento sinfonico, che ha registrato durante la pandemia con la Hannover Kammer Orchester.

Serena Farnocchia, nata a Pietrasanta, ha studiato canto con Gianpiero Mastromei. Giovanissima vincitrice di vari concorsi in tutta Europa e del prestigioso “Pavarotti Voice Competition” a Philadelphia.

Dopo aver frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala , ha compiuto il debutto sul palcoscenico scaligero interpretando il ruolo di Donna Anna nel Don Giovanni con la direzione di Riccardo Muti.

Ha interpretato in importanti produzioni ruoli quali Manon Lescaut, Madama Butterfly, Liu’, Mimi’, Suor Angelica, Luisa Miller, Aida, Leonora del Trovatore,Alice del Falstaff,Desdemona dell’Otello, Elisabetta nel Don Carlo, Amelia del Simon Boccanegra, Anna Bolena, Maria Stuarda , Donna Anna, Donna Elvira, Fiordiligi, Contessa, Elettra nell’Idomeneo, Vitellia nella Clemenza, Madama Cortese nel Viaggio a Reims, Ermione ed Elisabetta rossiniane, in prestigiosi teatri come La Scala, l’Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo, La Fenice, Regio di Parma, Regio di Torino, Bayerische Staatsoper Munchen, Semperoper Dresden, Opernhaus Zurich, Grand Theatre Geneve, San Francisco Opera, Lyric Opera Chicago,Santa Fe Opera Festival, Sydney Opera House, New National Theatre Tokyo.

Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, fra i quali Roberto Abbado,Bruno Bartoletti, Bertrand de Billy, Daniele Callegari, Paolo Carignani, Asher Fisch, Antonino Fogliani, Vladimir Jurowski, Fabio Luisi, Nicola Luisotti, Enrique Mazzola, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Kent Nagano, Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Daniele Rustioni, Speranza Scappucci, Giuseppe Sinopoli, Pinchas Steinberg, Yury Temirkanov, Alberto Zedda e con registi quali David Alden, Paul Curran, Willy Decker, Pippo Del Bono, Werner Herzog ,Gabriele Lavia, Cesare Lievi, Jonathan Miller, Christoph Marthaler, Chiara Muti, Michele Placido, Pier Luigi Pizzi, Pier’Alli, Luca Ronconi, Franco Zeffirelli.

Nato a Varna, in Bulgaria, Ludmil Angelov si è diplomato all’Accademia statale di musica Pancho Vladigerov di Sofia. I suoi insegnanti sono stati Viktoria Spassova, Ludmila Stoyanova e il fenomenale pianista e pedagogo Konstantin Stankovich, già assistente di Pancho Vladigerov nelle sue lezioni di pianoforte. Ha vinto premi in concorsi internazionali, tra cui il Senigallia (Italia, 1976), il Fryderyk Chopin (Polonia, 1985), il Palm Beach International Competition (USA, 1990), il Piano Masters (Monte Carlo, 1994) e il World Piano Masters Tour (Francia, 1997).

Ludmil Angelov si è esibito nelle più importanti sale da concerto, come la Philharmonie di Berlino, il Musikverein e la Staatsoper di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, il Pleyel e il Gaveau di Parigi, il Teatro alla Scala di Milano, il Lincoln Centre di New York, l’Alte Oper di Francoforte, la Herkulessaal di Monaco, il KKL di Lucerna, l’Opera di Zurigo, Salle Garnier di Monte-Carlo, Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, Brucknerhaus di Linz, Auditorio Nacional di Madrid, Auditori di Barcellona, Palau de la Música di Valencia, le sale da concerto dei Conservatori di Mosca e di Milano, la Sala Filarmonica Nazionale e l’Opera Nazionale Polacca di Varsavia, la KBS Hall di Seoul e molte altre.

La musica di Chopin è stata una costante della sua carriera concertistica. Nella stagione 1987-88 ha eseguito l’integrale delle opere per pianoforte solo di Chopin in un ciclo di dodici recital, un evento unico per il quale ha ricevuto il premio di “Giovane musicista dell’anno in Bulgaria”. Ha inoltre partecipato ad alcuni dei più importanti festival chopiniani in Europa, tra cui il Festival “Chopin e la sua Europa” di Varsavia. Nel 1999 ha presentato, in un ciclo di recital, l’integrale di Chopin a Madrid e in altre città della Spagna; dieci anni dopo, nella stagione 2009-10 ha nuovamente eseguito l’integrale di Chopin in Spagna e Bulgaria. Nel 2000 la sua registrazione dei Rondò e delle Variazioni di Chopin è stata premiata con il Grand Prix du Disque Chopin dal NIFC di Varsavia.

Tra le etichette per cui Ludmil Angelov ha registrato figurano RCA, Danacord, Gega New, Pentatone, Non Profit Music, Toccata Classics, ARIA Classics, Hyperion, Vela Records e Virginia Records. Nel giugno 2015 il pianista ha registrato con la BBC Scottish Symphony Orchestra la prima mondiale del primo Concerto per pianoforte e orchestra di Moritz Moszkowski, recentemente scoperto, per Hyperion.

Ludmil Angelov insegna alla New Bulgarian University di Sofia, dove è professore onorario dal 2013. Tiene masterclass in tutto il mondo ed è stato membro della giuria di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Concorso F. Chopin di Varsavia (2010, 2015 e 2021). Nel novembre 2011 ha ricevuto la medaglia Gloria Artis dal Ministero della Cultura polacco per il suo contributo alla promozione internazionale della musica polacca. Nel 2022 è stato insignito del più alto riconoscimento del Ministero della Cultura bulgaro – Golden Century.

È membro dell’Accademia Reale di Belle Arti di Toledo, in Spagna, dove ha diretto il Festival Internazionale di Musica di Toledo per 21 anni. È anche il fondatore dei festival Piano Extravaganza e Cameralia a Sofia.

WWW.EMILIAROMAGNAFESTIVAL.IT

XXIV Emilia Romagna Festival – ERF

Classico è contemporaneo

3 luglio – 11 settembre 2024

Una sera di Belcanto

BÜLENT BEZDÜZ tenore

SERENA FARNOCCHIA soprano

LUDMIL ANGELOV pianoforte

Sabato 7 settembre 2024, ore 21.00

SASSO MORELLI Villa La Babina