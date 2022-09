18 settembre Giornata Nazionale SLA

Un contributo versato con gusto

MILANO – AISLA celebra la Giornata Nazionale SLA, giunta alla sua XV edizione, domenica 18 settembre. In concomitanza con l’inizio della scuola, i banchetti pieni di palloncini e della Barbera d’Asti DOCG sono il tratto distintivo che l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica utilizza per sensibilizzare sulla malattia e per celebrare la Giornata Nazionale SLA con il tradizionale slogan Un contributo versato con gusto.

La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.

Ad uniformare il nostro Paese in questa giornata di sensibilizzazione è sempre stata la presenza degli oltre 300 volontari in tutte le principali piazze italiane, impegnati nella promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG con l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla campagna «Un contributo versato con gusto».

Ringraziamo i partner dell’iniziativa che rendono possibile tutto questo: Regione Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Camera di commercio Alessandria – Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti. E con il generoso contributo di Fondazione Mediolanum Onlus.

PIAZZE EMILIA ROMAGNA

17/09/2022

FIDENZA P.ZZA GARIBALDI DALLE ORE 9 ALLE 19

P.ZZA GARIBALDI DALLE ORE 9 ALLE 19 FORLÌ PIAZZA SAFFI NR. 22-23 DALLE ORE 9 ALLE 19

18/09/2022

FAENZA VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 BARDI SAGRATO DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA, P.ZZA VITTORIA – DALLE ORE 9 ALLE 19

SAGRATO DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA, P.ZZA VITTORIA – DALLE ORE 9 ALLE 19 BORGO VAL DI TARO VIA NAZIONALE – DALLE ORE 9 ALLE 19

VIA NAZIONALE – DALLE ORE 9 ALLE 19 COLLECCHIO VIA NAZIONALE – DALLE ORE 9 ALLE 19

VIA NAZIONALE – DALLE ORE 9 ALLE 19 CORCAGNANO P.ZZA INDIPENDENZA – DALLE ORE 9 ALLE 19

P.ZZA INDIPENDENZA – DALLE ORE 9 ALLE 19 FONTANELLATO VIA MARCONI – DALLE ORE 9 ALLE 19 ( DA DEFINIRE )

VIA MARCONI – DALLE ORE 9 ALLE 19 ( DA DEFINIRE ) PIACENZA PIAZZA CAVALLI SOTTO AI PORTICI DALLE 9.00 ALLE 14.00

PIAZZA CAVALLI SOTTO AI PORTICI DALLE 9.00 ALLE 14.00 VARSI P.ZZA MONUMENTO DALLE ORE 9 ALLE 13

P.ZZA MONUMENTO DALLE ORE 9 ALLE 13 REGGIO EMILIA PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LE QUERCIE”

25/09/2022

PARMA P.ZZA GARIBALDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 19 (sono previsti sia al mattino che al pomeriggio momenti ludici di gioco per bambini con il mago. L’associazione Angeli in moto anche quest’anno offrirà il suo servizio per le consegne al domicilio.

Se non puoi raggiungerci in piazza:

XV GIORNATA NAZIONALE SLA

37,00 €

Nessuna tassa

Ordina la secure box contenente nr. 3 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG!

L’importo indicato comprende, oltre alle bottiglie, il necessario imballaggio “secure box” e le spese di spedizione che prenderanno il via a partire da lunedì 12 settembre da magazzino esterno.

Per ulteriori ordini effettuati dal negozio solidale di AISLA (gadget, bomboniere, etc.) le spese di spedizione verranno conteggiate a parte ed indicate al momento dell’acquisto.

Si ringraziano i Family Banker di Banca Mediolanum che contribuiranno a far conoscere l’iniziativa sul territorio e ad aumentare così la raccolta fondi. In particolare in Emilia Romagna ringraziamo gli uffici dei consulenti finanziari di :

BOLOGNA (BO) VIA DEI MILLE 4

FAENZA (RA) PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 40

FORLÌ (FC) VIA VOLTURNO, 9

IMOLA (BO) VIA GARIBALDI 46

CASALFIUMANESE (BO) VIA 1° MAGGIO, 25

RICCIONE (RN) VIALE VENETO 43 SCALA A

FERRARA (FE) VIA SARACENO 16/24

VALSAMOGGIA (BO) VIA MAZZINI 44

ATO RENO TERME (BO) PIAZZA MONSIGNOR AUGUSTO SMERALDI, 8

SASSO MARCONI (BO) VIA DEL MERCATO 2

LUGO (RA) PIAZZA BARACCA 1

COMUNI ILLUMINATI 2022

La Giornata Nazionale SLA ha ottenuto nuovamente il Patrocinio dell’ A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani che, dal 2019, sostiene l’iniziativa «Coloriamo l’Italia di Verde».

Nata da un’idea di alcuni volontari, l’iniziativa ha contagiato nel tempo moltissimi comuni italiani che, nella notte della Vigilia illuminano centinaia di monumenti italiani con una bellissima luce verde a ricordare la speranza che, da nord a sud, ci vede uniti nella certezza che la Ricerca, speriamo il prima possibile, riuscirà a sconfiggere la SLA.

Sono sempre di più i cittadini ed i Sindaci che contattano AISLA personalmente e spontaneamente per aderire.

Di seguito l’elenco di quanti in Emilia Romagna hanno confermato l’adesione per la notte di sabato 17 settembre

EMILIA ROMAGNA