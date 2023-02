1° marzo: all’Università di Parma lettura magistrale di Ivano Dionigi sul rapporto tra umanesimo e scienza

PARMA – Verterà sul rapporto tra umanesimo e scienza la lettura magistrale che Ivano Dionigi terrà all’Università di Parma mercoledì 1° marzo, ad aprire il corso di Anatomia I (Dipartimento di Medicina e Chirurgia).

L’appuntamento è alle 11 nell’Aula 3 del Dipartimento (Polo universitario dell’Ospedale maggiore). Il prof. Dionigi, Presidente della Pontificia Academia Latinitatis della Città del Vaticano, Professore Emerito di Lingua e Letteratura Latina e già Rettore (dal 2009 al 2015) dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, pronuncerà la lettura “Prometeo incontra Socrate: l’Umanesimo necessario”.

Ivano Dionigi è figura di riferimento nell’ambito delle Humanities. Da tempo ha tracciato un fertile percorso di interazione interdisciplinare con la conoscenza scientifica, tra cui quella biomedica. Il suo contributo alla comprensione del ruolo dei classici e delle lingue antiche come il latino e il greco nella costruzione del pensiero scientifico è un riferimento prezioso per una visione moderna dell’Universitas intesa come luogo dello scambio dei saperi e delle libertà didattica e di ricerca, ambito elettivo per la formazione del professionista sanitario del XXI secolo.

La presenza di Ivano Dionigi in questa occasione segna anche un nuovo contributo alla Terza Missione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma. In quest’ottica e in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo (SMA) la Lettura del prof. Dionigi sarà registrata e resa fruibile sulla rete, nel Portale SMA – Museo di Biomedicina BIOMED, per una divulgazione e una fruizione le più ampie possibili.