‘Vivicitta’ 2018′: le modifiche alla circolazione sul percorso della manifestazione podistica

Provvedimenti in vigore a Ferrara nella mattinata di domenica 15 aprile 2018

FERRARA – In occasione della manifestazione podistica ‘Vivicittà 2018’, in programma a Ferrara nella mattinata di domenica 15 aprile, nelle strade del centro cittadino inserite nel percorso di gara, a partire dalle 9, sarà sospesa la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti. Le vie interessate dal provvedimento saranno in particolare: piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto, corso Piave, via Ortigara, controviale Cavour, viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Caneva, via Formignana, via XX Settembre, via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, via Ripagrande, e corso Piave. Il percorso di gara interessato dal divieto sarà ripetuto due volte con arrivo in piazza XXIV Maggio.

– In viale Vittorio Veneto (carreggiata principale), nel tratto da piazza XXIV Maggio a corso Piave sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 7alle 13.

Inoltre, nel periodo di svolgimento della gara sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d’Oro alla stazione ferroviaria (la corsia di percorrenza della gara sarà delimitata) in: corso Giovecca, largo Castello, viale Cavour (nel tratto da largo Castello a corso Isonzo). Sarà consentita la circolazione nella direzione del percorso di gara (nella semicarreggiata delimitata) ai soli veicoli al seguito della gara, di pronto intervento e di soccorso.

Sarà cura del personale addetto dell’organizzazione operare in modo che sia sempre possibile il raggiungimento della propria abitazione e attività lavorativa.

Saranno inoltre possibili deviazioni dei percorsi delle linee di trasporto pubblico locale.