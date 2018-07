Oggi la parata Ducati

Le strade interessate a Cattolica e gli orari. La durata dalla parata è stimata in 40 minuti

CATTOLICA (RN) – Si svolgerà oggi la WDW Parade, la parata di tutti i Ducatisti, che partirà da Misano e si snoderà lungo la Riviera fino al Porto di Rimini.

LINE UP ore 19.00 presso il circuito dei Misano. Arrivo sul territorio di Cattolica intorno alle 19.30. La durata dalla parata è stimata in 40 minuti.

Le vie interessate: via Emilia Romagna, via Toscana, via Del Prete, via Fiume, viale Carducci, largo Olanda, corso Italia, Litoranea Sud, via della Stazione, via Romagna, via Alberello, via Litoranea Nord.