Nuovo incontro con Anas e Autostrade: confermate le modalità operative relative al cantiere del ponte sul Po

Nota congiunta dei Comuni di Ferrara e Occhiobello del 18 aprile 2018

FERRARA – Questa mattina, mercoledì 18 aprile 2018 nella sede Anas di Bologna, si è tenuto un incontro alla presenza dei responsabili di Anas, società Autostrade per l’Italia, Regioni Emilia Romagna e Veneto e i Comuni di Ferrara e Occhiobello.

Anas ha confermato la partenza dei lavori al Ponte con la chiusura totale del transito dal 21 maggio 2018. Inoltre sono state confermate sia la riduzione a 4 mesi dei lavori rispetto ai 7 mesi contrattualmente previsti sia il fatto che Anas si farà carico dei maggiori costi necessari a compensare le lavorazioni eseguite su tre turni (h24) e continuativamente, 7 giorni su 7.

La Società Autostrade ha da parte sua confermato la disponibilità a concedere agevolazioni nella tratta compresa tra i caselli di Ferrara nord e Occhiobello. Grazie alle risorse finanziarie per ora garantite dagli enti territoriali (in attesa del sollecitato incontro con il Ministero delle Infrastrutture) si prevede la gratuità del pedaggio autostradale nella sola tratta con origine-destinazione tra i caselli di Ferrara Nord e Occhiobello in ambedue le direzioni e unicamente agli utenti dotati o che si doteranno di telepass. Le due Amministrazioni comunali hanno confermato la disponibilità ad attivare punti di distribuzione di Telepass (con canone gratuito per 6 mesi) presso i propri Uffici Relazione con il Pubblico (Urp), con modalità e tempi che saranno a breve comunicati.

Comunicato a cura di Anas e dei Comuni di Ferrara e Occhiobello