Mercoledì 2 maggio dalle 17.00 fa tappa a Parma il Motogiro d’Italia

PARMA – Parma e le strade della sua provincia saranno protagoniste della seconda e terza tappa della ventisettesima edizione della Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia, la manifestazione itinerante per moto d’epoca più importante del mondo che quest’anno percorrerà in lungo e in largo, dal primo al sei maggio, tutta la regione Emilia Romagna.

L’evento è organizzato del Moto Club Terni L.Liberati – P.Pileri sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana e Internazionale

Andata in archivio la prima frazione con partenza e arrivo a Bologna il primo di maggio, la seconda tappa porterà la colorita carovana delle “nonnette” a due ruote a Parma con arrivo previsto per mercoledì 2 nel cuore del Centro Storico a partire dalle ore 17.00. I “motogirini entreranno in provincia a Langhiranno e prima di giungere nel capoluogo parmense attraverseranno in sequenza San Michele de’ Gatti, Felino e Collecchio.

Giovedì 3 maggio il Motogiro scorrazzerà l’intera giornata per le strade della provincia di Parma, infatti i 120 concorrenti partiranno alle 10.00 iniziando a percorrere la via Emilia in direzione Fidenza, poi proseguiranno per Salsomaggiore, Pellegrino Terme e Varano De’ Melegari. Qui entreranno all’interno dell’autodromo Riccardo Paletti per effettuare la prima prova speciale cronometrata, al termine della quale è previsto il punto ristoro.

I partecipanti riprenderanno il percorso alle 13.00 in direzione Fosio, Berceto, per scollinare il Passo della Cisa e giungere a Pontremoli unico sconfinamento fuori regione previsto in questa tappa lunga 245 KM. Lasciata la cittadina toscana via verso la salita del Passo del Cirone e Albergo da Vigion dove la carovana sosterà per un riordino con punto ristoro. Alle 15,30 inizierà l’ultima parte della tappa con l’attraversamento di Pastorello, Capoponte, Castelmozzano, Urzano, Traversetolo e Porporano e, infine, l’arrivo in Piazza Garibaldi, prevista per le ore 17.00.

In entrambe le giornate dell’arrivo della tappa, sono state organizzate dal comune di Parma in collaborazione con aziende locali, tra i quali la Erre Food SPA, particolari accoglienza a base di prodotti tipici del territorio offerti dalla Prosciutteria di Via Farini.

La Rievocazione Storica del Motogiro è uno dei maggiori eventi itineranti, riservato alle moto storiche e da alcuni anni anche a quelle moderne che si svolge al mondo e richiama il Motogiro agonistico che si è corso dal 1953 al 1957, quando alla gara prendevano parte anche 500 piloti ed era considerato la Mille Miglia delle due ruote, al quale partecipavano in modo ufficiale le più importanti case motociclistiche del tempo.

Tutte le info e i dettagli dei percorsi sul sito www.motogiroitalia.it