Il 4 e 5 agosto via Cassoli chiusa al transito per i lavori allo stadio

FERRARA – Per consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento dello Stadio comunale Paolo Mazza, a cura della società Spal 2013, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 agosto 2018 via Cassoli a Ferrara sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Ortigara.

Saranno ammessi i veicoli al servizio di persone disabili con concessione all’interno di stalli di sosta riservati; sarà inoltre garantita l’entrata e l’uscita dei mezzi dell’Azienda USL di Ferrara, verso viale Vittorio Veneto, così come dei veicoli che utilizzano i carrai privati presenti nel tratto inibito al transito.

Previsto anche il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta.

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da segnaletica di preavviso e deviazione.