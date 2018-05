Brividi in Biblioteca: gran finale con Antonio Fusco, autore delle storie del commissario Casabona

Venerdì 11 maggio, ore 17, incontro in Biblioteca Malatestiana

CESENA – Il ciclo “Brividi in Biblioteca”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, si chiude con un appuntamento da non perdere. Venerdì 11 maggio, alle ore 17, in Biblioteca Malatestiana si terrà un incontro dal titolo “Dalla realtà alla pagina scritta: quando a scrivere è un (vero) investigatore” di cui sarà protagonista lo scrittore Antonio Fusco, autore dei gialli dedicati alle indagini del commissario Casabona.

E nessuno meglio di lui può spiegare punti di contatto e differenze fra le indagini raccontate nei romanzi e la vera attività investigativa. Fusco, infatti, oltre a essere scrittore, è un funzionario della Polizia di Stato. Di origini napoletane, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni ed è specializzato in criminologia forense. Dal 2000 vive in Toscana dove si occupa prevalentemente indagini di polizia giudiziaria. Al suo attivo quattro romanzi, l’ultimo è “Le vite parallele. Un nuovo inizio per il commissario Casabona”, pubblicato pochi mesi fa dalla casa editrice Giunti.

L’incontro è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana e la libreria Giunti al Punto.