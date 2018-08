Al Quartopiano a Rimini si festeggia la Notte Bianca del Cibo Italiano

Speciale omaggio a Pellegrino Artusi, Padre della cucina Italiana. Primo evento in un ricco programma di attività in attesa del prossimo decennale (2019) dell’unico roof garden panoramico del riminese

RIMINI – “Amo il bello e il buono ovunque si trovino”. Sono passati 127 anni da queste celebri parole, scolpite sul “marmo” della cucina come un manifesto della storia. A scriverle ne “La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene”, il Padre della gastronomia italiana codificata, quel Pellegrino Artusi che il 4 agosto in tutta la Penisola sarà celebrato nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano. La data non è scelta caso, quello è il giorno della sua nascita a Forlimpopoli, nel 1820.

L’evento del 4 agosto avrà luogo sotto le stelle dello splendido roof garden del Quartopiano di Rimini, in una serata esclusiva dedicata alla Notte Bianca del Cibo Italiano. L’omaggio è dunque al grande Pellegrino Artusi e protagoniste sono le Mariette artusiane, celebri custodi della tradizione e delle ricette dell’Artusi. Dal vivo si esibiranno nell’arte – perché di arte si tratta, pur se maneggiata con farina, uova e matterello – della pasta fatta in casa che, preparata al momento, verrà subito cotta davanti agli ospiti, condita e servita. Il fil rouge dell’evento è rappresentato dalle ricette artusiane che tutti, durante la cena, potranno vedere proiettate su un grande schermo, con relative foto. Il tutto orchestrato dallo chef forlimpopolese Silver Succi e dalla sua brigata, per un menù improntato ad una tradizione rinnovata, nel segno dell’Artusi. Il sodalizio vincente Mariette-Silver ritorna dopo l’incontro avvenuto a Expo Milano 2015, quando insieme crearono la sfoglia ripiena più lunga del mondo (parliamo di 60 metri!).

La serata è la prima di una lunga serie di attività che scandiscono la programmazione del Quartopiano Suite Restaurant, unico ristorante con roof garden panoramico su Rimini. Un ciclo di appuntamenti con il buongusto, anticipati come una sorta di antipasto lunedì 30 luglio mediante un omaggio ai “Cotti e crudi” di stagione, con replica tematica il 28 agosto.

Ulteriore appuntamento venerdì 10 agosto, Notte di San Lorenzo, festeggiata in tutta Italia con “Calici di stelle” e qui ribattezzata “Stelle diWine”: dieci saranno i vini scelti per l’occasione dal sommelier Fabrizio Timpanaro tra le migliori etichette di svariati terroir, in accompagnamento a uno speciale menu e chiusura in allegria con sangria per tutti per salutare le stelle cadenti.

Quarta tappa il 15 agosto per festeggiare il Ferragosto con un raffinato menu e con l’esclusiva visione dei fuochi d’artificio di tutta la riviera, dall’alto del privilegiato balcone del ristorante.

E ancora, da settembre sino a dicembre, prende il via una serie di eventi tematici dedicati a prodotti principe come tartufo, funghi, crostacei…

Un programma in grande stile in vista del 2019, anno del decennale del ristorante.

Da cerchiare in rosso la giornata di domenica 30 settembre: il Quartopiano aprirà anche la domenica a pranzo per offrire un servizio alla città e soprattutto alle famiglie, con speciali menù a prezzo contenuto e con sorprese diverse ogni domenica.

Quartopiano Suite Restaurant

Nato nel 2009, Quartopiano Suite Restaurant dispone di una sala elegante capace di ospitare sessanta coperti, fino a 150 coperti in speciali occasioni convegnistiche. Unico ristorante con roof garden panoramico a Rimini, ha una brigata di cucina composta da sei professionisti di alto livello e una carta dei vini, curata dal sommelier e direttore di sala Fabrizio Timpanaro, che conta circa 580 etichette d’eccellenza, tra le quali trovano ampia rappresentanza quasi tutte le regioni italiane, assieme a selezioni dei migliori terroir di Francia, Germania e Austria. Quartopiano è segnalato dalle migliori guide internazionali.

Chef di Quartopiano è Silver Succi, innato talento della cucina, cresciuto al fianco di alcuni protagonisti del panorama gastronomico italiano come Gualtiero Marchesi, Mauro Uliassi, Gino Angelini e Vincenzo Cammerucci. Dopo avere collaborato con i più prestigiosi ristoranti nelle località montane di Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo, l’amore per la sua terra lo riporta alle sue radici e alla sua cultura dei sapori di Romagna. Aderente a Chef to Chef, associazione di cuochi e produttori d’eccellenza della regione Emilia Romagna, Silver prende parte alle principali manifestazioni gastronomiche a livello europeo, al fianco del celebre chef Massimo Bottura.