A Cesena la prima edizione di “Assaggi di Festival Internazionale del Cibo di Strada”

Si terrà nelle giornate del 25, 26 e 27 maggio, nella rinnovata Piazza della Libertà

CESENA – Dal 25 al 27 maggio, la rinnovata piazza della Libertà ospiterà la prima edizione di “Assaggi di Festival Internazionale del Cibo di Strada”, vera e propria anteprima dell’ormai celebre manifestazione. Per tre giorni, dalle 12 fino a tarda sera, si potranno gustare le migliori specialità dello street food, che giungeranno da regioni e nazioni simbolo di questo tipo di cucina.

“Siamo davvero lieti – dichiarano il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore Lorenzo Zammarchi – di accogliere l’anteprima del Festival che, affiancandosi alla Festa di Rai Radio 3, in programma nelle stesse giornate al Teatro Bonci e al Teatro Verdi, arricchirà un week end straordinario per Cesena e contribuirà sicuramente a richiamare pubblico anche da fuori. E a rendere speciale questo appuntamento c’è il fatto che si svolgerà nella riqualificata piazza della Libertà, finalmente restituita alla città nella sua nuova veste. “Assaggi di Festival” terrà a battesimo questo nuovo spazio e rappresenterà il preludio di un ricco calendario di iniziative che si svolgeranno qui a partire già dalle settimane successive, per esaltare il nuovo ruolo di piazza della Libertà come luogo di incontro e di svago per l’intera comunità”.

“Il nostro ‘Assaggi di Festival – dichiara Cesare Soldati, presidente della Confesercenti Cesenate – si inserisce in un contesto di grande prestigio, con la festa di Radio Rai 3 porterà in città grandi nomi della cultura e dello spettacolo. E ci fa piacere che l’amministrazione comunale ci abbia chiesto di organizzare proprio in questo week end un’anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada, che ormai è diventato un biglietto da visita Made in Cesena conosciuto in tutta Italia. Nella nuova Piazza della Libertà, oltre al cibo, sono previsti anche spettacoli ed intrattenimenti. Presteremo particolare attenzione a preservare accuratamente la pavimentazione della Piazza utilizzando moquette ignifuga in tutte le zone in cui saranno somministrati alimenti”.

Come già indicato, “Assaggi” prende le mosse dal Festival Internazionale del Cibo di Strada, organizzato fin dal 2000 con grande successo da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes ed Eventi in Itinere. E gli organizzatori rivendicano con orgoglio di essere stati i primi a mettere in campo e a dar valore a questo tipo di gastronomia, perché se è vero che ormai ovunque si parla del cibo di strada e ci sono moltissimi tentativi di imitazione, è stato proprio il Festival cesenate a dare il via a questa tendenza portando alla ribalta lo straordinario incontro di gusti e culture diversi.

Anche in occasione di “Assaggi di Festival” – come per la rassegna ‘madre’ – saranno presenti alcuni fra i migliori operatori attivi in questo ambito, accuratamente scelti dagli organizzatori del Festival cesenate, colonne portanti del cibo di strada.

Tra le tante prelibatezze che imbandiranno piazza della Libertà, si potranno trovare:

churrasco de angus, empanada criolla, choripan, ecc. dall’Argentina; tacos, burritos, alitas de pollo, totopos sonora, guacamole, ecc. dal Messico; kushinobo, buns, ecc. dal Giappone, pani ca’ meusa, panelle, arancine di riso, cannoli, ecc. da Palermo, lampredotto bollito, trippa alla fiorentina, ecc. da Firenze; e ancora, dall’Abruzzo arriveranno arrosticini di pecora, hamburger di pecora, ecc., dalla Campania la classica pasticceria napoletana con sfogliata, frolla, babà, coda d’aragosta, pastiera, ecc.; dalle Marche le olive all’ascolana e fritto misto all’ascolana ecc.; dalla Puglia panzerotti, fornello con gnumarieddi, bombette, ecc.; dall’Emilia gnocco fritto (torta fritta) con salumi tipici emiliani, ecc.

Tutto accompagnato, naturalmente, da vini e bevande provenienti da ogni territorio. Ad arricchire la cornice musica, animazioni di strada, e concerti ogni sera.

Per informazioni sul Festival Internazionale del Cibo di Strada si può visitare il sito www.cibodistrada.com