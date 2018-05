16 maggio: l’Università di Parma celebra l’International Day of Light

L’evento, organizzato dal gruppo “ParmaPhotonics”, è dedicato alla luce e alle relative tecnologie

PARMA – L’Università di Parma celebra mercoledì 16 maggio l’International Day of Light (IDoL) con una giornata dedicata alla luce e alle relative tecnologie.

L’evento, organizzato dal gruppo “ParmaPhotonics” e in programma nell’Aula 5 della Sede Didattica di Ingegneria (Campus Scienze e Tecnologie), vedrà il coinvolgimento, come relatori, di tre attuali visiting professor presso l’Ateneo (Stavros Pissadakis, Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), Franco Cacialli, London Centre for Nanotechnology, CoDirector del London Institute for Advanced Light Technologies, e Jesper Lægsgaard, Technical University of Denmark, Department of Photonics Engineering) e di Marco Mongillo dell’Università di Padova.

L’International Day of Light è un’iniziativa globale dedicata alla luce e al ruolo che questa ha nella scienza, nella cultura e nell’arte, nell’istruzione, nello sviluppo sostenibile e in campi diversi come la medicina, la comunicazione e l’energia.

Il grande tema della luce permette a diversi settori della società, in tutto il mondo, di partecipare ad attività che dimostrano come la scienza, la tecnologia, l’arte e la cultura possano contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’UNESCO – istruzione, uguaglianza e pace.

